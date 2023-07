Paris (VNA) – Une table ronde sur la coopération économique entre les entreprises françaises et le Vietnam a été organisée le 30 juin à Lorient, en région Bretagne, en France, par la Chambre de commerce et d'industrie (CCI) du département du Morbihan.L’événement a réuni des représentants de l'ambassade du Vietnam, des ministères français du Commerce, du Plan et de l’Investissement ainsi que des entreprises locales.Le président de la CCI du Morbihan , Philippe Rouault, s'est réjoui de la visite de travail dans son département de l'ambassadeur du Vietnam Dinh Toan Thang, en particulier dans le contexte du 50e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques Vietnam-France et du 10e de leur partenariat stratégique.Il a présenté le potentiel de coopération économique de son département, notamment dans l'économie maritime, la gestion et la protection du milieu marin.Il a déclaré que de nombreuses entreprises de sa localité, et de la région en général, envisageaient de développer des opérations au Vietnam et en Asie du Sud-Est, ajoutant que ce séminaire était une opportunité pour les deux parties de mieux comprendre la situation et les potentiels de coopération entre les deux parties.Pour sa part, l’ambassadeur Dinh Toan Thang a informé les participants de la situation de l'économie vietnamienne, l'une des économies les plus dynamiques d'Asie du Sud-Est et même de la région Asie-Pacifique, avec de nombreux accords de libre-échange bilatéraux et multilatéraux signés avec des pays et des régions du monde entier.L'ambassadeur a affirmé que la France était l'un des partenaires économiques les plus importants du Vietnam en Europe en termes de commerce et d'investissement, souhaitant que les entreprises du Morbihan renforceraient la coopération économique et les projets d'investissement au Vietnam dans les temps à venir.Lors du séminaire, les entreprises françaises ont présenté des projets de coopération avec des partenaires vietnamiens ainsi que des orientations et souhaits de coopération avec le Vietnam dans un avenir proche dans un certain nombre de domaines tels que l'étude des fonds marins et côtiers, la production d'aliments fonctionnels, entre autres.A l'issue du séminaire, la délégation de l'ambassade du Vietnam a visité plusieurs entreprises locales menant des projets de coopération avec des partenaires vietnamiens. -VNA