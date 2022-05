Canberra, 5 mai (VNA)- Une rencontre entre l'ambassadeur du Vietnam en Australie, Nguyen Tat Thanh, et la communauté d'affaires locale s'est tenue à Sydney en Australie dans le but de faire la publicité sur l’environnement d'investissements dans le pays d'Asie du Sud-Est et de répondre aux questions des entreprises.

Lors de la rencontre. Photo : VNA

Lors de la rencontre, le diplomate a informé de la situation économique et du potentiel commercial de son pays ces dernières années, soulignant que malgré les impacts du COVID-19, le Vietnam a tout de même réalisé une croissance économique de 2,58 % en 2021.Il a indiqué que selon les prévisions de la Banque asiatique de développement, l'économie du Vietnam atteindrait une augmentation de 6,5% ou 67% en 2023.Pendant ce temps, la nation indochinoise est classée 25e dans le classement des meilleurs pays de U.S. News & World Report, et est considérée comme une destination d'investissement prometteuse pour les entreprises étrangères.Evoquant les relations binationales, il a souligné que les deux parties partagent divers cadres de coopération économique et sont désormais co-membres d'au moins trois accords de libre-échange (ALE) de nouvelle génération, dont l'ALE ASEAN-Australie-Nouvelle-Zélande, l’Accord global et progressif de Partenariat transpacifique (CPTPP) et, plus récemment, le Partenariat régional économique global (RCEP).Il a souligné que les deux gouvernements soutenaient fermement la coopération économique bilatérale et a révélé le plan visant à élever les relations binationales au niveau d'un partenariat stratégique intégral.Il a réaffirmé la volonté de soutenir les entreprises australiennes dans le processus d'expansion de leurs investissements et de leurs opérations au Vietnam.À son tour, Graham Kinder, vice-président du du Conseil d’affaires Vietnam-Australia, a mentionné certains secteurs potentiels de coopération entre les deux nations tels que le commerce, l'investissement dans le développement, l'éducation, le tourisme et les transports et a souligné que le moment actuel est idéal pour une coopération post-COVID-19.Pendant ce temps, Troy Harvey, directeur en charge des infrastructures pour la santé en Nouvelle-Galles du Sud, a abordé les possibilités de coopération dans le secteur des nouvelles technologies médicales.Les représentants des entreprises participant à l'événement ont réaffirmé leur engagement à intensifier les liens avec les entreprises vietnamiennes, afin de contribuer à doubler la valeur des échanges commerciaux et à faire d'un pays l'un des 10 plus grands partenaires de l'autre, selon la stratégie d'intensification des liaisons économiques signé fin 2021.- VNA