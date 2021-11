Conférence intitulée "Rencontre avec les États-Unis : Partenariat pour la réouverture, la reprise et le rebond dans la région économique du Sud". Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Une conférence intitulée "Rencontre avec les États-Unis: Partenariat pour la réouverture, la reprise et le rebond dans la région économique du Sud" s'est tenue à la fois en présentiel et en ligne à Ho Chi Minh-Ville le 23 novembre.

L'événement était co-organisé par le Département des Affaires étrangères du ministère des Affaires étrangères et la Chambre de commerce américaine au Vietnam (AMCHAM Vietnam).

L'événement a lieu au moment où le pays est durement touché par la pandémie, en particulier à Ho Chi Minh-Ville et dans les provinces du sud, a déclaré le vice-ministre des Affaires étrangères (AE) To Anh Dung.



Il a remercié les entreprises américaines pour leur partenariat avec le gouvernement vietnamien dans la lutte contre la pandémie.



Le vice-ministre a souhaité que la communauté d'affaires Vietnam-États-Unis continue de collaborer étroitement avec les ministères, les agences et les localités vietnamiennes, de soutenir et de participer directement au développement des relations économiques bilatérales entre les deux pays.

Selon la chargée d'affaires de l'ambassade des États-Unis au Vietnam, Marie Damour, les États-Unis sont fiers de contribuer à la lutte du Vietnam contre la pandémie, notamment la campagne de vaccination, avec 20 millions de doses de vaccin, dont 16 millions sont arrivées au Vietnam. Les États-Unis ont également soutenu le Vietnam avec près de 30 millions de dollars en espèces.



Elle a décrit le Vietnam comme le 10e partenaire commercial des États-Unis et un élément important de la chaîne d'approvisionnement mondiale. Par conséquent, l'événement a permis aux deux parties de discuter des moyens de rétablir la production, de stimuler la reprise et de développer l'économie.



Le vice-président du Comité populaire de Ho Chi Minh-Ville, Vo Van Hoan, a affirmé la détermination de la ville à poursuivre la réforme administrative pour améliorer le climat des affaires dans la ville, compléter rapidement les institutions de l'économie de marché, créer un environnement juridique juste, équitable et compétitif pour tous les secteurs économiques du pays et à l'étranger, et lutter contre la corruption.



Hô Chi Minh-Ville maintiendra des dialogues réguliers avec les milieux d'affaires nationaux et étrangers afin de procéder à des ajustements politiques opportuns au profit de la ville et du milieu des affaires, a-t-il déclaré, ajoutant que la ville est prête à prendre l'initiative de lancer et de piloter de nouveaux modèles et mécanismes pour favoriser les partenariats avec les entreprises et les localités du Sud.



Des représentants d'AMCHAM et d'entreprises américaines ont exprimé leur confiance dans la croissance économique au Vietnam en général et dans les localités de la région économique du sud en particulier. -VNA