Le séminaire de promotion des investissements dans cette localité vietnamienne tenu à Potsdam, capitale du Brandebourg (Allemagne). photo: VNA



Berlin (VNA) – Des entreprises du Brandebourg et d’Allemagne sont appelées à investir dans la province de Vinh Phuc (Nord) dans de nombreux domaines, lors d’un séminaire de promotion des investissements dans cette localité vietnamienne, tenu le 28 août à Potsdam, capitale du Brandebourg (Allemagne).

Des domaines concernent notamment l’industrie automobile, les technologies électroniques, le tourisme, la santé, la construction d’une ville intelligente, l’agriculture high-tech, la protection de l’environnement, la formation des ressources humaines de qualité…

S’exprimant à ce séminaire qui rentrait dans le cadre de la promotion des relations de coopération Vietnam – Allemagne, Hoang Thi Thuy Lan, secrétaire du Comité provincial du Parti de Vinh Phuc, a souligné que située à proximité de la capitale de Hanoi et dotée des potentiels de développement, Vinh Phuc était une destination attrayante pour de grands investisseurs nationaux et étrangers.

À la fin de juin dernier, Vinh Phuc comptait 357 projets à investissement direct étranger, en provenance de 17 pays et territoires avec un capital social cumulant de plus de 4,7 milliards de dollars. Un seul projet allemand représente 250.000 dollars, a-t-elle indiqué.

De nombreuses entreprises mondialement connues comme Toyota, Honda, Daewoo Bus, Piaggio, Sumitomo…, sont venues à Vinh Phuc.

De son côté, l’ambassadeur du Vietnam en Allemagne, Nguyên Minh Vu, a également souligné que ces derniers temps, les relations entre les deux pays évoluaient dans tous les domaines.

Des potentiels de coopération sont énormes dans les domaine comme les infrastructures, l'industrie mécanique, l'innovation, l'industrialisation de l'agriculture, les technologies de transformation et de distribution; la formation des ressources humaines, le tourisme, la culture.

Le gouvernement vietnamien et les autorités locales, y compris celle de la province de Vinh Phuc, font de gros efforts pour créer un environnement attractif et transparent pour les investissements pour accueillir de plus en plus d’investisseurs étrangers au Vietnam, a-t-il déclaré.

Ces derniers temps, le commerce entre le Brandebourg et le Vietnam a de plus en plus augmenté. Le Brandebourg exporte vers le Vietnam des machines, des équipements médicaux, des produits chimiques et des produits pharmaceutiques, en échange des composants des produits électroniques, de chaussures et de vêtements.

Les deux parties ont des potentiels de coopération dans d'autres domaines comme industrie automobile, énergies renouvelables, formation professionnelle, protection de l’environnement.

La délégation de la province de Vinh Phuc a rendu une visite de courtoisie aux dirigeants du Brandebourg. Photo: VNA



Le même jour, la délégation de la province de Vinh Phuc a rendu une visite de courtoisie aux dirigeants du Brandebourg et eu une sécence de travail avec des représentants du groupe Siemens. -VNA