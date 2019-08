La délégation de la province de Thai Binh rencontre des représentants du gouvernement du land de Thuringe, des entreprises de ce land. Photo: VNA



Berlin (VNA) – Dans le cadre du programme de promotion de l’investissement en Europe du 18 au 25 août, une délégation de la province de Thai Binh a effectué une visite de travail en Allemagne, où elle a eu des séances de travail avec des représentants du gouverenement du land de Thuringe, des entreprises de ce land et du groupe de fabrication d’éoliennes Enercon, pour appeler aux investissements dans des domaines potentiels de cette localité.

Ces projets concernent les domaines suivants : infrastructures et production industrielle; infrastructures urbaines; agriculture de haute technologie ; énergie renouvelable ; fourniture des ressources humaines ; textile et habillement...

Nguyên Hông Diên, secrétaire du comité provincial du Parti et président du Conseil populaire provincial de Thai Binh, a souligné que Thai Binh appliquait de nombreuses politiques préférentielles spéciales pour inciter les investisseurs à faire des affaires.

La province compte actuellement 12 parcs industriels, 50 complexes industriels et une zone économique, a-t-il fait savoir.

La Thuringe coopère étroitement et efficacement avec la province de Thai Binh, à commencer par des projets agricoles dans les années 50 du siècle dernier. Il s’agit d’une prémisse importante permettant aux deux parties de continuer à promouvoir la coopération bilatérale, en plus des intérêts des dirigeants et des entreprises de la Thuringe.

Les opportunités se multiplient lorsque le Vietnam et l'Union européenne (UE) ont signé l’Accord de libre-échange entre l’Union européenne et le Vietnam (EVFTA) et celui de de protection des investissements Vietnam - UE (EVIPA).

Lors d’une séance de travail avec les représentants du groupe de fabrication d’éoliennes Enercon, des dirigeants de la province de Thai Binh ont exprimé leur souhait de voir ce groupe allemand explorer les opportunités d’investissement, construire des usines de fabrication d’équipements ainsi qu’un centre de formation des ressources humaines dans cette localité, qui a également initialement lancé des projets éoliens pour tirer parti de plus de 54 km des côtes, avec une grande vistesse de vent.

NLa délégation de la province de Thai Binh se rend visite au groupe de fabrication d’éoliennes Enercon. Photo: VNA



Des représentants du groupe Enercon en particulier et des entreprises de la Thuringe ont exprimé leur intérêt et leur volonté de venir dans la localité pour chercher des opportunités de coopération et d'investissement, en vue d’exploiter pleinement le potentiel et les forces de chaque partie pour un développement mutuel.

De son côté, l’ambassadeur du Vietnam en Allemagne, Nguyên Minh Vu a affirmé que la représentation vietnamienne en Allemagne ferait tout son possible pour aider Thai Binh à promouvoir les investissements, à rechercher des partenaires et à appeler les entreprises allemandes à explorer et à investir dans les parcs industriels, les complexes industriels et les zones économiques de la province, en particulier dans les secteurs forts potentiels de la province. –VNA