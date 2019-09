Lors de la cérémonie (Photo: VNA)



Vientiane, 27 septembre (VNA) - La présidente de l'Assemblée nationale, Nguyen Thi Kim Ngan, a remis les distinctions honorifiques de l’Etat vietnamien à des collectifs et à des individus de l'Assemblée nationale laotienne, à Vientiane le 27 septembre.



En vertu de la décision signée par le président Nguyen Phu Trong le 21 septembre 2019, le Vietnam présente quatre ordres d'indépendance de première classe, 13 de deuxième classe et 30 de troisième classe à 12 collectifs et à 35 individus d'organes de l’Assemblée nationale du Laos, en reconnaissance de leurs contributions à la promotion d’une solidarité particulière entre les organes législatifs du Vietnam et du Laos.



Le président a également signé une autre décision d’accorder 21 ordres d’amitié et 17 médailles d’amitié à quatre collectifs et à 34 personnes de l’Assemblée nationale laotienne.



Lors de la cérémonie, la présidente Nguyen Thi Kim Ngan a présenté l'ordre de l'indépendance de première classe à la vice-présidente de l’Assemblée nationale du Laos, Sysay Leudedmounsone, à la Commissions des relations extérieures et au secrétariat de l'AN laotienne, et au Comité de travail sur les zones électorales, ainsi que l’ordre de l'indépendance de deuxième classe à sept collectifs et six personnes, et l’ordre de l’indépendance de troisième classe à deux collectifs et sept individus.



S'exprimant lors de l'événement, la présidente Nguyen Thi Kim Ngan a exprimé le souhait que les récipiendaires s'efforcent davantage de contribuer aux relations d’amitié traditionnelle, de solidarité particulière et de coopération intégrale entre les deux pays.



Elle a affirmé que le Parti et l'État vietnamiens continueraient de collaborer étroitement avec leurs homologues laotiens afin de développer les relations bilatérales dans un proche avenir.



La vice-présidente de l’AN du Laos, Sysay Leuded Mounsone, a déclaré que cette distinction était un honneur pour les collectifs et les individus laotiens, mais également pour l’AN laotienne, affirmant le succès des liens plus étroits entre les deux organes législatifs. -VNA