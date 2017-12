Hanoï, 26 décembre (VNA) – Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc et la présidente de l’Assemblée nationale du Vietnam Nguyen Thi Kim Ngan ont respectivement reçu le 26 décembre à Hanoï Mme l’ambassadeur cubain Lianys Torres Rivera, à l’occasion de sa prise de fonction au Vietnam.

​

Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc et Mme l’ambassadeur cubain au Vietnam Lianys Torres Rivera. Photo : VNA

Nguyen Xuan Phuc a insisté sur les bonnes relations entre les deux pays ces dernières années, tout en affirmant la position du Parti, de l’Etat et du peuple vietnamiens de s’attacher étroitement au peuple cubain dans n’importe quel contexte.

​

Il a confirmé la volonté du Vietnam de poursuivre l’aide alimentaire en faveur de Cuba, d’intensifier la coopération dans l’industrie, la défense, la sécurité, l’agriculture et la santé et d’augmenter ses investissements à Cuba. Il a souhaité que Cuba continue d’effectuer des renouvellements considérables et intégraux dans le futur.

​

Le diplomate cubain a remercié le Vietnam pour sa coopération et son soutien accordés à Cuba dans divers domaines, notamment pour le règlement des conséquences causées par les catastrophes naturelles avec les pertes matérielles estimées à des milliards de dollars.

Elle a salué le développement des relations bilatérales et souhaité intensifier les échanges de délégations.

​

Cuba dispose de nombreux potentiels de développement de l’économie, souhaitant resserrer la coopération avec le Vietnam dans ce domaine, a-t-elle conclu.

​

Lors de la réception du diplomate cubain, Nguyen Thi Kim Ngan a estimé les réalisations socio-économiques obtenues par le peuple cubain, souhaitant que Cuba continue de récolter de nouveaux acquis durant son processus de l’actualisation du modèle économique.

La présidente de l’Assemblée nationale du Vietnam Nguyen Thi Kim Ngan (droite) et Mme l’ambassadeur cubain au Vietnam Lianys Torres Rivera. Photo : VNA

​

Elle a estimé développées les relations de coopération entre les deux pays dans tous les domaines, notamment la politique.

Lianys Tores Rivera a estimé les contributions de la dirigeante vietnamienne au développement des relations de solidarité et d’amitié entre les deux parties, notamment aux activités de l’Association d’amitié Vietnam-Cuba.

​

Nguyen Thi Kim Ngan et Lianys Tores Rivera ont convenu de continuer de consolider et de développer les liens bilatéraux.

​

Nguyen Thi Kim Ngan a demandé d’accélérer l’échange de délégations entre les organes du Parti, les organes législatifs, exécutifs et judiciaires des deux pays.

​

Lianys Tores Rivera a remercié le Vietnam d’envoyer à Cuba ses experts, de soutenir le peuple cubain dans le règlement des conséquences des catastrophes naturelles.

​

Le peuple vietnamien est toujours reconnaissant de grandes contributions des dirigeants et du peuple cubains à son œuvre de libération nationale, a-t-elle affirmé, souhaitant que les deux pays coordonnent étroitement pour promouvoir les programmes de coopération bilatérale. -VNA