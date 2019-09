Hanoi (VNA) - Les dirigeants de la Thaïlande, du Japon, de l’Afrique du Sud, de l’Arabie saoudite, de l’Iran, du Pakistan, de la Palestine et du Cambodge ont présenté leurs félicitations au Vietnam à l’occasion de sa 74e Fête nationale.

Feu d'artifice pour célébrer la fête nationale à Ho Chi Minh-Ville. Photo: VNA



Dans son message au secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, Nguyên Phu Trong, le roi thaïlandais Maha Vajiralongkorn Odindradebayavarangkun souhaite au Vietnam une prospérité et un développement accrus.Le monarque thaïlandais a exprimé sa conviction que le Vietnam et la Thaïlande resserreront leurs liens afin de renforcer leur coopération et leur partenariat dans tous les domaines, renforçant ainsi les relations bilatérales dans l’avenir.Dans un message adressé au leader vietnamien, le président sud-africain Cyril Ramaphosa a affirmé son souhait d’approfondir les relations étroites entre son pays et le Vietnam.L’empereur japonais Naruhito, le roi d’Arabie saoudite Salman bin Abdulaziz Al-Saud, le président iranien Hassan Rouhani et le président pakistanais Arif Alvi et le président palestinien Mahmoud Abbas ont également adressé leurs félicitations au secrétaire général et président Nguyên Phu Trong.Le Premier ministre pakistanais Imran Ahmed Khan a présenté ses félicitations à son homologue vietnamien Nguyên Xuân Phuc.A cette occasion, le président de l’Assemblée nationale du Cambodge, Heng Samrin, a envoyé une lettre à la présidente de l’Assemblée nationale du Vietnam, Nguyên Thi Kim Ngân.Les ministres des Affaires étrangères de la Russie, de la Colombie, de l’Iran et de la Palestine ont également transmis leurs félicitations à leur homologue vietnamien, Pham Binh Minh. -VNA