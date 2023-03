Le ministre des Affaires étrangères Bui Thanh Son (droite) et l’assistant du ministre chinois des Affaires étrangères Nong Rong. Photo : VNA



Hanoï (VNA) – Le ministre des Affaires étrangères Bui Thanh Son a reçu le 10 mars à Hanoï l’assistant du ministre chinois des Affaires étrangères Nong Rong.

Bui Thanh Son a félicité la première session de la 14e Assemblée populaire nationale de Chine et s’est déclaré convaincu qu'en consolidant la nouvelle direction de l'État, la Chine mettrait en œuvre avec succès les objectifs et les tâches de développement socio-économique définis par la première session, contribuant ainsi à la mise en œuvre réussie de la Résolution du 20e Congrès national du Parti communiste chinois.

Le ministre a affirmé que le Vietnam attachait constamment de l'importance à la consolidation et au développement du partenariat de coopération stratégique intégral avec la Chine, le considérant comme une priorité absolue dans la politique étrangère indépendante et autonome, pour la paix, l'amitié, la coopération et le développement, de diversification et de multilatéralisation des relations extérieures du Vietnam.

Bui Thanh Son a demandé aux deux parties de continuer de maintenir les échanges et contacts de haut niveau ; d’améliorer encore la qualité et l'efficacité de la coopération ; de développer un commerce équilibré et durable ; de promouvoir les liaisons de transport ; de reprendre rapidement les vols afin de faciliter les déplacements des personnes comme le transport des marchandises.

Le ministre vietnamien a salué le fait que la Chine avait introduit le Vietnam dans la liste des destinations pour les touristes chinois en groupe à partir du 15 mars, tout en demandant aux deux parties de valoriser l'énorme potentiel de coopération dans ce domaine.

L’assistant du ministre chinois des Affaires étrangères Nong Rong a affirmé que la Chine attachait une grande importance aux relations avec le Vietnam ; souhaitait travailler avec le Vietnam pour renforcer les échanges, consolider la confiance politique, renforcer constamment l'amitié, le partenariat de coopération intégral entre les deux pays.

Soulignant que le Vietnam devient un partenaire de coopération de plus en plus important de la Chine avec un commerce bilatéral atteignant près de 235 milliards de dollars (selon les données chinoises), Nong Rong a exprimé son espoir de voir les deux parties continuer à promouvoir la coopération dans l’économie, le commerce, l’investissement, le transport, la culture, l’éducation et le tourisme. Il a demandé au Vietnam de continuer à créer un environnement commercial équitable et favorable aux entreprises chinoises.

Concernant la question en mer, les deux parties ont souligné l'importance d'appliquer strictement les accords et les conceptions communes conclues par les hauts dirigeants des deux pays ; de contrôler et de gérer correctement les désaccords en mer. Le ministre Bui Thanh Son a suggéré que les deux parties respectent les droits et intérêts légitimes de l'autre, conformément au droit international, en particulier la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982, et s'efforcent de maintenir la paix et la stabilité en mer pour le développement de chaque pays ainsi que pour apporter des contributions positives à la paix, à la stabilité, à la coopération et au développement dans la région et dans le monde.

L'entretien entre le vice-ministre permanent des Affaires étrangères du Vietnam Nguyen Minh Vu et l’assistant du ministre chinois des Affaires étrangères Nong Rong. Photo : VNA L'entretien entre le vice-ministre permanent des Affaires étrangères du Vietnam Nguyen Minh Vu et l’assistant du ministre chinois des Affaires étrangères Nong Rong. Photo : VNA

Le même jour, le vice-ministre permanent des Affaires étrangères du Vietnam Nguyen Minh Vu s'est entretenu avec l’assistant du ministre chinois des Affaires étrangères Nong Rong.

Les deux parties ont convenu de continuer à mettre pleinement en œuvre les conceptions communes de haut niveau, de bien se préparer à la 15e session du Comité de pilotage de la coopération bilatérale entre le Vietnam et la Chine, et de promouvoir la coopération bilatérale efficace dans divers domaines.

Nguyen Minh Vu a suggéré que la Chine accélère l'ouverture du marché pour des produits agricoles vietnamiens, rétablisse les importations de produits aquatiques, crée les conditions pour que le Vietnam ouvre davantage de bureaux de promotion du commerce en Chine, augmente le quota de marchandises vietnamiennes en transit par la voie ferrée chinoise vers un pays tiers.

Le vice-ministre permanent Nguyen Minh Vu a proposé des mesures pour promouvoir la coopération dans les domaines de l'investissement, de la finance, de la connexion des infrastructures de transport, de l'éducation, de la culture, du sport et du tourisme.

Le responsable chinois a affirmé que la Chine continuerait à accélérer les importations de marchandises, notamment la promotion de l'octroi de licences à des produits agricoles vietnamiens ; à coordonner activement avec les agences vietnamiennes pour résoudre les problèmes en suspens dans un certain nombre de projets de coopération. Il a proposé d’accélérer l'aide de la Chine au Vietnam dans les domaines de la santé, de l'éducation et de l'amélioration de la vie des gens ; de continuer à se coordonner dans les mécanismes multilatéraux.



Les deux parties ont convenu de continuer à bien mettre en œuvre l'accord sur le renforcement de la coopération entre les deux ministères des Affaires étrangères dans la nouvelle situation.



S'agissant de la question des frontières territoriales, les deux parties ont convenu de continuer à se coordonner dans la gestion et la protection de la frontière des deux pays, conformément aux trois documents juridiques sur la frontière terrestre et les autres accords concernés ; d’accélérer l'ouverture de plusieurs nouvelles portes frontalières ; d’édifier la frontière Vietnam - Chine de paix, de stabilité, de coopération et de développement ; de respecter strictement la conception commune de haut niveau, et de bien contrôler les désaccords et de maintenir la paix et la stabilité en mer.

Enfin, Nguyen Minh Vu a affirmé que le Vietnam persistait le mécanisme de négociation et d'échange entre les deux pays au regard des questions maritimes, traitait correctement les désaccords et les différends en Mer Orientale par des moyens pacifiques, conformément au droit international, y compris l'UNCLOS 1982. Il a demandé aux deux parties de mener un traitement humain pour les navires de pêche et des pêcheurs en mer. - VNA