Photo: VNA

Quang Binh (VNA) - Le 25 janvier, une délégation de la province de Khammouane (Laos) conduite par Vansay Phongsavan, membre du Comité central du Parti populaire révolutionnaire du Laos (PPRL), secrétaire du Comité provincial du PPRL et gouverneur de Khammouane, est allée adresser ses vœux du Nouvel An lunaire (Têt) aux dirigeants et aux habitants de la province de Quang Binh (Centre).

Lors de la rencontre, Vansay Phongsavan et Tran Thang, secrétaire adjoint du Comité du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président du Comité populaire de la province de Quang Binh, ont signé un protocole d'accord sur la coopération dans la construction d'un internat pour les lycéens issus de minorités ethniques dans la province de Khammouane.

S'exprimant lors de l'événement, Vansay Phongsavan a déclaré se réjouir des réalisations de Quang Binh en 2021. Il a informé les dirigeants de Quang Binh de la situation de sa province en 2021 et ses principaux objectifs et tâches en 2022.

Pour sa part, le secrétaire du Comité du PCV de Quang Binh, Vu Dai Thang, a souligné l'importance des relations Quang Binh- Khammouane et Vietnam-Laos en général, affirmant que les deux provinces continueraient à coopérer plus étroitement dans le développement économique et la défense et la sécurité. -VNA