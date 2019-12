Minsk, 9 décembre (VNA) - Des dirigeants du Biélorussie ont hautement apprécié l'importance de la visite officielle de la présidente de l'Assemblée nationale (AN) Nguyen Thi Kim Ngan du 12 au 14 décembre en Biélorussie et l’attendent avec impatience.

La présidente de l'Assemblée nationale Nguyen Thi Kim Ngan . Photo : VNA

C’est ce qu’a déclaré l’ambassadeur du Vietnam en Biélorussie Pham Hai lors d’une interview accordée au correspondant de l’Agence vietnamienne d’Information à la veille de cette visite de la présidente de l'AN du Vietnam.

Depuis l'année, les médias de Biélorussie ont signalé à plusieurs reprises la possibilité que la présidente de l’AN Nguyen Thi Kim Ngan se rende en Biélorussie cette année.

Dans le cadre de la visite, Mme Nguyen Thi Kim Ngan devrait s'entretenir avec le président, le Premier ministre et avec le président du Conseil de la République de Biélorussie, Mikhaïl Myasnikovitch, et le président de la Chambre des représentants de Biélorussie, Vladimir Andreichenko.

Les deux parties discuteront des relations bilatérales dans les domaines politique, diplomatique, économique, commerciale, de la défense et de la sécurité, de la coopération parlementaire et des orientations pour promouvoir la coopération dans tous les domaines dans les temps à venir, en particulier la coopération économique et commerciale.

Le but de cette visite est de maintenir le mécanisme d'échange de dirigeants de haut niveau des deux pays, de discuter des orientations et des mesures visant à promouvoir la coopération parlementaire entre les deux pays, des questions régionales et internationales d'intérêt commun afin de matérialiser des accords entre les hauts dirigeants et les deux organes législatifs des deux pays.

Selon l'ambassadeur Pham Hai, en 2019, les relations Vietnam-Biélorussie ont connu un développement vigoureux. Les domaines de coopération bilatérale ont été renforcés, avec des résultats positifs. Les échanges des délégations à tous les niveaux ont été renforcés, créant un élan pour promouvoir la coopération dans de nombreux domaines.

Les deux parties continuent de se coordonner étroitement lors des forums multilatéraux internationaux. La Biélorussie est l'un des premiers pays à déclarer son soutien au Vietnam en tant que membre de la Commission des Nations unies pour le droit commercial international (CNUDCI) et membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies.

La valeur d’échanges commerciaux bilatéraux au cours des 9 premiers mois de 2019 a atteint 153,4 millions de dollars, en hausse de 80,1% en glissement annuel, dont les exportations de la Biélorussie vers le Vietnam ont atteint 83,9 millions de dollars, en croissance de 76, 4%. Les exportations du Vietnam vers la Biélorussie ont atteint 69,5 millions de dollars (+ 86,8%). Le chiffre d'affaires du commerce bilatéral devrait atteindre 200 millions de dollars cette année. - VNA