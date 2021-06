Thanh Hoa (VNA) - La province de Thanh Hoa (Centre) est réputée non seulement pour ses plages magnifiques dotées par la nature, mais aussi pour ses destinations touristiques attrayantes. Voici quelques-unes:

Pu Luong, un lieu fantastique pour les amoureux de la nature

Photo : internet

L'air frais, des montagnes couvertes de nuages et de superbes rizières en terrasses se réunissent pour faire de la réserve naturelle de Pu Luong dans la province de Thanh Hoa (Cenre) une œuvre d'art.

Pu Luong est une destination idéale pour un court séjour, car il est entouré de nature, mais il n'est pas trop loin de Hanoï ni trop cher. Les voyageurs amoureux de la nature auront diverses options une fois arrivée dans cette réserve naturelle.

Pu Luong est connue sous le nom de "porte vers le ciel", car les touristes peuvent prendre des photos tout en profitant de vues panoramiques à couper le souffle sur la réserve naturelle, avec les fleurs colorées de la forêt, les animaux et les villages tranquilles.

Lorsque les agriculteurs locaux inondent leurs champs pour se préparer à une nouvelle récolte, une scène spectaculaire émerge, avec des miroirs naturels géants reflétant le ciel bleu. C'est également magique de voir les pentes et les vallées de Pu Luong jaunir pendant la saison du riz mûr.

Les voyageurs peuvent également profiter depuis le sommet de Pu Luong, à 1.700 mètres d'altitude, de fantastiques paysages de forêts, de champs et de vallées.

La découverte de la cuisine et de la culture locales est aussi un moment fort de tout voyage à Pu Luong. Il n'y a rien de plus délicieux que des plats préparés à partir d'ingrédients cultivés dans la région.

La plage de Sam Son

Photo : internet

Située à 16 km de la ville de Thanh Hoa, la plage de Sam Son a été aménagée par les Français dès 1906. Elle est rapidement devenue un site de villégiature connu dans toute l'Indochine coloniale.

Longue d'une dizaine de kilomètres, elle offre tous les plaisirs de la mer, baignade bien sûr mais aussi plats locaux à base de produits de la mer. Sâm Son est l'une des plages les plus réputées du Centre.

La citadelle de Lam Kinh

La citadelle de Lam Kinh vue d'en haut. Photo: internet

La citadelle de Lam Kinh se trouve dans le district de Tho Xuan, à 50 km au nord-ouest de la ville de Thanh Hoa. Nous sommes ici sur la terre natale du héros national Lê Loi (1385 - 1433) et de plusieurs autres célèbres généraux (Le Lai, Le Thach, etc) qui participèrent au soulèvement de Lam Son contre les agresseurs chinois de la dynastie des Ming.

Après avoir accédé au trône, Le Loi ou Ly Thai To, fondateur de la dynastie des Le (1428 - 1527), choisit de s'installer à Dong Kinh (Hanoï). Mais il construit une seconde capitale dans sa terre natale, précisément à Lam Kinh qui autrefois s'appelait Tay Kinh. Les visiteurs peuvent s'y rendre soit par route soit par bateau via les rivières Ma et Chu. Sur une colline trônent les palais construits selon un axe nord-sud, le roi Le Thai To repose ici. Le sentier menant à sa tombe est décoré de deux rangées de chevaux, tigres et rhinocéros en pierre.

Le parc national de Ben En

Une atmosphère paisible règne au parc national de Ben En. Photo : internet

À cheval sur le district de Nhu Xuan et celui de Nhu Thanh, le Parc national de Ben En n'est pas seulement un lieu de préservation de plantes et d'animaux rares, c'est aussi un site d'écotourisme idéal.

Entouré de collines, le Parc national de Ben En couvre plus de 16.000 ha de forêts. La flore est riche de 462 espèces. La faune est diversifiée avec un millier d'espèces recensées dont 91 de mammifères, 201 d’oiseaux, 54 de reptiles, 31 d'amphibiens, 68 de poissons et 499 d'insectes. Plusieurs sont inscrites dans le Livre Rouge du Vietnam comme éléphant, gayal, gibbon, tortue dorée, etc.

Le parc national Ben En a été créé en 1992 et s'est progressivement agrandi. Ce n'est pas seulement un lieu de reproduction protégé pour de nombreuses créatures rares, mais aussi une destination attrayante en termes d'écotourisme. Ben En possède un système varié de lacs, de grottes, de montagnes et de forêts. -VNA