Une délégation de dirigeants du Parti et de l’État et de députés de l'Assemblée nationale rend hommage au Président Hô Chi Minh , le 19 mai. Photo : VNA

Hanoï (VNA) – Une délégation de dirigeants du Parti communiste du Vietnam (PCV) et de l’État du Vietnam et de députés de l'Assemblée nationale a rendu hommage au Président Hô Chi Minh en son mausolée le 19 mai, à l’occasion du 130e anniversaire de la naissance du grand leader vietnamien (19 mai 1890) et avant l’ouverture la 9e session de la 14e législature de l’organe législatif.

La délégation comprenait la présidente de l’Assemblée nationale Nguyên Thi Kim Ngân, le permanent du Secrétariat du Comité central du PCV Trân Quôc Vuong, le secrétaire au Comité central du PCV et président du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam, Trân Thanh Mân, ainsi d’autres dirigeants, membres du Bureau politique, députés et des dirigeants de nombreux ministères, départements et organismes.

La délégation a déposé une gerbe de fleurs portant l’inscription "Se souvenir à jamais du grand Président Hô Chi Minh".

La 9e session de la 14e législature de l’Assemblée nationale vietnamienne débutera le 20 mai à Hanoï et durera 19 jours. Elle sera divisée en deux périodes : la première, en ligne, se déroulera du 20 au 29 mai et la deuxième, en réunion, débutera le 8 juin et prendra fin le 18 juin (avec la séance de clôture). –VNA