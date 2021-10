Le sommet de l'ASEAN sur le thème « Nous nous soucions, nous préparons, nous prospérons » devrait discuter d'un certain nombre de questions telles que le renforcement de la capacité de résilience de la communauté de l'ASEAN après la pandémie de COVID-19, l’amélioration de la préparation de l'Association à relever les défis communs, saisir de nouvelles opportunités pour rechercher une prospérité partagée et le maintien de la coopération pour atteindre les objectifs à long terme de la région.Le communiqué indique également que les 38e et 39e sommets de l'ASEAN et les réunions connexes auront la participation des dirigeants de l'ASEAN et des dirigeants de partenaires tels que la Chine, le Japon et la République de Corée, l'Inde, les États-Unis, l'Australie et la Russie. - VNA