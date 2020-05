Un coin de l'aéroport international de Noi Bai. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Des compagnies aériennes viennent de lancer des centaines de milliers de billets promotionnels pour stimuler le tourisme après l'épidémie de COVID-19.

Concrètement, la compagnie aérienne à bas prix Vietjet Air a accordé plus de 200.000 billets à 0 dong (hors taxes et frais) sur ses vols domestiques exploités d'ici au 30 juin prochain pour répondre au programme "Les Vietnamiens voyagent au Vietnam" lancé par le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme. Notamment, durant le même temps, chaque vol de Vietjet Air accorde au maximum 25 billets à 0 dong aux voyagistes.

La compagnie aérienne Bamboo Airways a également proposé de nombreux forfaits préférentiels pour les touristes avec des vouchers de villégiature de 3 jours et 2 nuits dans les complexes de villégiature du groupe tels que FLC; des cadres de fidélité Bamboo Club; des vouchers pour découvrir le salon Business... avec un prix à partir de 99.000 dongs.

En outre, la compagnie aérienne nationale Vietnam Airlines en collaboration avec l'Association du tourisme du Vietnam et des sociétés de voyage telles que HanoiTourist, Saigontourist, Vietrans Tour, Vietravel, Redtour crée des produits touristiques à prix préférentiels, a déclaré Le Hong Ha, directeur général adjoint de Vietnam Airlines. Elles offrent des ristournes pouvant aller jusqu'à -40% aux touristes réservant en groupe au minimum de six personnes. Le programme s'applique à tous les vols intérieurs opérés par Vietnam Airlines avec la date de départ allant jusqu'au 31 décembre 2020. Les billets d'avion sont inclus dans le forfait combinant les services aériens et de voyage distribués par les agences de voyages. -VNA