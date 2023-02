Binh Dinh (VNA) – Plus de 350 scientifiques venus d’une vingtaine de pays et territoires dans le monde se réunissent du 19 au 23 février au Centre international de science et d’éducation interdisciplinaires (ICISE) à Quy Nhon - province de Binh Dinh (Centre) - pour participer à la 10e édition de la Conférence de l’Association Asie-Pacifique des chimistes théoriques et informatiques (APATCC-10).

Un conférencier présente son symposium dans l'APATCC-10. Photo : ICISE/CVN



L’événement est organisé par les Rencontres du Vietnam en coopération avec le ministère des Sciences et des Technologies, le Comité populaire de Binh Dinh et l’Association Asie-Pacifique des chimistes théoriques et informatiques (APATCC).

Dix symposiums concernant le développement de pointe dans les méthodes fondamentales aux applications et à la modélisation dans divers domaines de la chimie, de la spectroscopie, de la physique de la matière condensée, des sciences de la vie et des matériaux, etc. y sont exposés.

Une attention particulière sera accordée au développement des domaines à l’ère de l’apprentissage automatique et du calcul quantique. Des points de vue sur l’histoire du développement de la chimie quantique computationnelle seront également proposés.

Opportunités d’alliances

Organisée tous les deux ans, la conférence d’APATCC est un événement scientifique important qui rassemble un réseau international de chimistes mais aussi de physiciens, de scientifiques du vivant et des matériaux… Les conférences dans le domaine du calcul scientifique - en plein essor -, attirent beaucoup d’acteurs du monde universitaire, industriel et du gouvernement.

L’évènement est l’occasion de créer des alliances et des opportunités de collaborations de scientifiques de la région Asie-Pacifique, travaillant dans un large éventail de sciences informatiques et ses applications. En effet, la conférence est conçue pour faciliter le réseautage et fournir des moyens de positionner l’organisation pour l’avenir.

L’évènement de l’APATCC-10 est d’autant plus attendu qu’il était initialement prévu en 2021 mais, en raison de la pandémie de COVID, a été reporté en février 2023 au Vietnam. Il est organisé comme une véritable rencontre avec tous les exposés et sessions d’affiches en présence.

Le format de l’APATCC-10 comprend des conférences plénières (40 minutes), des conférences liminaires (35 minutes), des conférences invitées (30 minutes), des communications invitées (15 minutes) et des présentations par affiches. Les conférenciers pléniers sont les lauréats 2020, 2021 et 2022 des médailles People et Fukui de l’APATCC, mais aussi d’éminents chimistes informatiques d’Asie, d’Europe et d’Amérique. – CVN/VNA