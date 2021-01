Des journalistes étrangers travaillent au Centre de presse du 13e Congrès national du Parti. Photo: VNA.

Hanoï (VNA) - A l'occasion du 13e Congrès national du Parti communiste du Vietnam (PCV) qui se tient dans la capitale de Hanoï, de nombreux chercheurs internationaux ont donné leurs évaluations et prévisions sur la prochaine voie de développement du Vietnam.

Gregory B.Poling, directeur de l’Initiative pour la transparence maritime en Asie (AMTI) et du Programme Asie du Sud-Est au Center for Strategic and International Studies (CSIS) à Washington, a déclaré que le 13e Congrès examinerait les politiques étrangères et économiques au cours de la dernière décennie et proposerait des ajustements pour ces cinq prochaines années. L'objectif global est de faire du Vietnam un pays à revenu élevé d'ici 2045.

Selon lui, l'économie vietnamienne a connu une croissance moyenne de 6% ces cinq dernières années et de 2,9% en 2020, et ce malgré la pandémie mondiale de COVID-19. Le gouvernement vietnamien a obtenu un succès spectaculaire grâce à la maîtrise de l’épidémie et à la réduction de ses impacts économiques.

En même temps, l'expert Le Hong Hiep de l'Institut d'études sur l'Asie du Sud-Est à Singapour (ISEAS), a estimé que le Vietnam poursuivrait sa politique d'intégration profonde dans l'économie internationale, élargirait et diversifierait ses relations internationales.

Il a également souligné qu’une nouvelle équipe de dirigeants compétents et expérimentés aiderait le pays à faire face aux défis futurs tels que maintien de la croissance économique dans le contexte d’épidémie persistante dans le monde, lutte contre la corruption, etc. -VNA