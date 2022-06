Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Outre le secteur manufacturier, le marché de l’immobilier vietnamien a attiré d’importants investissements sud-coréens ces dernières années, selon une enquête du cabinet de conseil en immobilier Savills Vietnam.

Les investissements sud-coréens sur le marché de l’immobilier vietnamien a doublé en 2018 par rapport à l'année précédente. Fin 2021, le montant total a augmenté de 13% par rapport à 2020.

Andrew Lee, responsable du bureau pour le marché sud-coréen chez Savills Vietnam, a déclaré qu'à la suite de la réouverture des vols internationaux du Vietnam au premier trimestre de cette année, les entreprises sud-coréennes recherchaient des opportunités sur le marché vietnamien. Il a prédit que dans les temps à venir, de nombreux projets d’immobiliers au Vietnam bénéficieraient de capitaux sud-coréens.

Selon l'expert, début 2022, le Vietnam a accueilli 900 millions de dollars d'investissement de la part de Lotte E&C, basée en République de Corée, dans le développement de la zone urbaine intelligente Lotte Eco Smart City Thu Thiem. En outre, YSL Group, autre investisseur sud-coréen, met en œuvre un projet de terrain industriel de près de 300 hectares à Nam Binh Xuyen, dans la province de Vinh Phuc (Nord).

Savills Vietnam a déclaré que la logistique et les entrepôts retenaient l'attention de nombreuses entreprises sud-coréennes, la tendance dominante étant le développement des entrepôts frigorifiques et des entrepôts intelligents.

Les localités vietnamiennes proches des frontières et des ports maritimes et dotées de bonnes infrastructures de transport sont attrayantes pour les investissements, a déclaré Andrew Lee.

Au cours des cinq premiers mois de cette année, la République de Corée s'est classée au deuxième rang en termes d’investissements au Vietnam avec plus de 2,06 milliards de dollars, en hausse de 12,6% sur un an, selon le ministère vietnamien du Plan et de l'Investissement. -VNA