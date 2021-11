Photo : VNA

Tay Ninh (VNA) - Le 4 novembre, à la porte frontalière internationale de Xa Mat, le colonel Le Hong Vuong, chef du commandement des gardes-frontières de la province de Tay Ninh (Sud) a remis trois cadeaux, d'une valeur unitaire de 50 millions de dongs aux gardes-frontières de la province cambodgienne de Tbong Khmum.

Dans l'après-midi du même jour, à la porte frontalière internationale de Tan Nam, appartenant au poste de garde-frontière de Tan Binh, le commandement provincial des gardes-frontières a fait de même aux gardes-frontières dans la province cambodgienne de Srey Veng.

S'exprimant lors de la cérémonie de remise de cadeaux, le colonel Le Hong Vuong a espéré que ces cadeaux aideront les gardes-frontières cambodgiens à surmonter les difficultés pour mener à bien la tâche de prévention et de contrôle de l'épidémie de COVID-19 dans les temps à venir.

Malgré l'impact de l'épidémie de COVID-19, les deux parties coopèrent étroitement pour accomplir leur tâche de gestion et de protection des frontières ; combattre toutes sortes de crimes, en particulier prévenir l'entrée et la sortie illégales et contrôler efficacement l'épidémie de COVID-19.

Enfin, le colonel Le Hong Vuong a affirmé que dans les temps à venir, la coordination entre les gardes-frontières de la province de Tay Ninh et celle du Royaume du Cambodge continuerait à être maintenue pour contribuer à la construction d'une ligne de frontière de paix, d’amitié et de solidarité pour vaincre l’épidémie et développer ensemble. -VNA