Les bénévoles israéliens et des enfants de Sa Pa. Photo: VNA



Lao Cai (VNA) - Le 24 octobre, un groupe de bénévoles israéliens de l'organisation Heroes for Life s'est porté volontaire dans des écoles primaires du chef-lieu de Sa Pa dans la province de Lao Cai (Nord) pour enseigner l'anglais et mener d'autres activités philanthropiques.

Du 24 octobre au 3 novembre, les 22 jeunes Israéliens, en coordination avec 20 étudiants de l'Université de Thai Nguyen à Lao Cai, enseigneront les mathématiques, la géographie et l'histoire en anglais aux enfants de l'école primaire du chef-lieu de Sa Pa, de l’école primaire et du collège Le Van Tam et de l'école primaire de Ban Khoang.

L'ambassadeur d'Israël au Vietnam, Yaron Mayer, a déclaré que ce programme de volontariat avait relié les deux peuples et ouvert la voie à une coopération entre Israël et le Vietnam dans de nombreux domaines.

Il a déclaré souhaiter voir davantage de bénévoles d'Israël venir au Vietnam pour mener des activités dans des écoles de Sa Pa.

Photo : VNA



L'organisation à but non lucratif Heroes for Life a été fondé en 2014 par trois officiers de l'unité d'élite Duvdevan qui, alors qu'ils voyageaient en Asie, ont rencontré des centaines de backpackers et de touristes israéliens. L'objectif était de promouvoir le volontariat, tout en projetant une image positive des Israéliens et de leur pays.

Chaque année, des centaines de membres de l'organisation se sont portés volontaires dans des pays d'Amérique du Sud, d'Afrique et d'Asie. -VNA