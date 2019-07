Thua Thiên-Huê (VNA) - D'après le directeur du Centre de conservation des monuments de Huê, Vo Lê Nhât, cette ville de la province de Thua Thiên-Huê (Centre) met en service depuis début juin des audioguides dans ses différents sites touristiques.

La Cité impériale de Huê, province de Thua Thiên-Huê (Centre). Photo: VNA/CVN

L’audioguide est un appareil audio portatif permettant au visiteur d’un site, notamment étranger, d'entendre des commentaires préenregistrés sur ce qui lui est présenté. D'un budget de 17 milliards de dông, le projet est réalisé par Vietsoftpro Software Solutions (Vietprosoft).



Ce service est proposé dans cinq sites: la Cité impériale (de 150 à 180 minutes), les tombeaux des rois Minh Mang, Tu Duc et Khai Dinh (60 minutes), et la pagode Thiên Mu (40 minutes).



Pour la Cité impériale, Vietprosoft offre trois options à choisir afin de s'adapter au besoin des touristes (toute la journée, demi-journée ou quelques heures).



Outre le vietnamien, les commentaires préenregistrés sont disponibles en 11 autres langues: anglais, français, chinois, japonais, coréen, thaï, allemand, espagnol, russe, italien et portugais. -CVN/VNA