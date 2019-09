Une tenue royale présentée à l’exposition. Photo : VNA

Sydney (VNA) – Une exposition des antiquités de la dynastie des Nguyen (1802-1945) et des œuvres contemporaines inspirés de la culture vietnamienne de cette dynastie a eu lieu du 6 au 15 septembre à Sydney, en Australie.

Placée sur le thème « Present from the Past » (Présent du passé), l’exposition a été organisée par le Centre culturel du Vietnam en Australie. Des Viet kieu, des étudiants vietnamiens en Australie, des Australiens et des amis internationaux se sont baignés dans un espace culturel de la dynastie des Nguyen, dernière dynastie féodale dans l’histoire vietnamienne. Des antiquités, des anciens vêtements et des œuvres de peinture des artistes contemporains vietnamiens ont fasciné des visiteurs.

Des œuvres exposées manifestent de la subtile culture d’une époque historique de 143 ans dont la plus marquante est une collection de vêtements inspirés de ceux portés par les rois, les reines et les mandarins de la dynastie des Nguyen avec des motifs d’ornement minutieux inspirés des tenues conservées au Palais royal de Hue.

Selon Hanh Nguyen, un membre du comité d’organisation de cette exposition, depuis la création du Centre culturel du Vietnam en Australie en 2017, ce centre souhaite toujours organiser des activités culturelles vietnamiennes au pays des kangourous. Lors de l’exposition, de nombreuses personnes aimant la culture vietnamienne y sont venues pour découvrir des traits historiques originaux du Vietnam. -VNA