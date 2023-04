Rome (VNA) - L'ambassade du Vietnam en Italie a récemment collaboré avec la styliste vietnamienne Minh Hanh et Vietnam Silk House pour organiser un programme visant à présenter la soie et la mode vietnamiennes au public italien à travers d'un défilé de mode et "Silk Talk" avec de grands designers italiens en tant qu'invités.

L'ambassadeur du Vietnam en Italie, Duong Hai Hung, et des amis italiens, lors du programme. Photo: VNA



Cette activité faisait partie des célébrations du 50e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et l'Italie cette année.

Le défilé de mode a eu lieu à l'ouverture de l'Année Vietnam-Italie 2023. Des amis italiens et internationaux ont été impressionnés par le défilé de “ao dai” (tunique traditionnelle vietnamienne) et des produits en soie de la styliste Minh Hanh. La collection s’inspire de patrimoines italiens.

Plus tôt le 29 mars, "Silk Talk" s'est tenu à l'ambassade du Vietnam en Italie, présentant non seulement les produits du secteur de la soie vietnamienne, mais également l'histoire et les techniques de production de la soie vietnamienne, aux représentants des industries de la mode et de la beauté, aux experts dans la production agricole durable et à la presse italienne.

S'exprimant lors de l'événement, l'ambassadeur du Vietnam en Italie, Duong Hai Hung, a affirmé que le Vietnam possédait le métier de tissage de la soie datant de plusieurs siècles, espérant que l'événement permettrait aux produits en soie vietnamiens de pénétrer davantage les marchés italiens et européens.

Avec sa force dans la soie tissée à la main, ce qui est encore rare dans l'industrie mondiale de la mode, la ville de Bao Lôc, province de Lâm Dông, a présenté ses produits en soie et reçu l'amour et l'acceptation des experts de la mode et des créateurs de mode, ainsi que des unités professionnelles en Italie.

Photo: VNA



Selon la Banque mondiale, le Vietnam est un important fabricant de soie et se classe au deuxième rang mondial en termes d'exportations de soie grège. La soie vietnamienne a également établi sa position parmi les produits en soie de qualité supérieure au monde. La sériciculture et le tissage de la soie a longtemps été une activité économique traditionnelle importante du peuple vietnamien. La production de soie est actuellement une industrie de pointe dans de nombreuses provinces vietnamiennes. -VNA