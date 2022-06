Le personnel de l'ambassade du Vietnam et celui de l'ambassade du Laos en France prennent une photo le 25 juiin à Paris. Photo : VNA

Paris (VNA) - L'ambassade du Vietnam et l'ambassade du Laos en France ont organisé le 25 juin, à Paris, un échange culturel pour célébrer les 45 ans du Traité d’amitié et de coopération entre le Vietnam et le Laos (18 juillet 1977).

S'exprimant lors de la cérémonie, l'ambassadeur vietnamien en France Dinh Toan Thang a souligné l'importance particulière de 2022, lorsque le Vietnam et le Laos célèbrent les 60 ans des relations diplomatiques et les 45 ans du Traité d'amitié et de coopération entre les deux pays.

Cette célébration fait partie d'une série d'activités pour célébrer l'Année de solidarité et d'amitié Vietnam-Laos 2022, événement important pour les deux pays pour consolider et promouvoir la relation d'amitié particulière, réviser l'histoire et orienter ensemble vers l'avenir.

L'ambassadeur Dinh Toan Thang a suggéré que les deux parties promeuvent davantage la tradition de coopération, préservent et cultivent la relation particulière Vietnam-Laos de plus en plus forte, pratique et efficace dans tous les domaines, et soutiennent mutuellement entre les agences de représentation des deux pays pour achever bien leurs tâches, servant les intérêts de chaque pays et de la communauté de l'ASEAN.

Pour sa part, l'ambassadeur lao Kham-Inh Khichadeth a souhaité que les deux parties renforcent et promeuvent davantage les relations entre les jeunes générations du Laos et du Vietnam afin de consolider et resserrer davantage les relations entre les deux pays dans le futur.

A cette occasion, les officiels et employés des deux ambassades ont participé à des échanges sportifs et culturels et ont présenté des plats typiques de chaque pays.

Un numéro artistique lors d'un échange sportif amical à Vientiane, au Laos. Photo : VNA

Le même jour à Vientiane (au Laos), l'ambassade du Vietnam au Laos en coordination avec le ministère lao des Affaires étrangères, la Commission centrale des Affaires étrangères du Parti populaire révolutionnaire lao a organisé un échange sportif amical.

Selon l'ambassadeur du Vietnam au Laos, Nguyen Ba Hung, il s'agissait du premier échange sportif amical cette année entre les trois agences et d’une des activités significatives pour célébrer l'Année de solidarité et d'amitié Vietnam - Laos 2022. -VNA