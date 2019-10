Photo: internet



Hanoï (VNA) - Les Vietnamiens se préoccupent non seulement de la santé, mais commencent également à prendre des mesures pour protéger leur santé alors que le taux de dépenses d'assurance-maladie est le plus élevé au monde.

L'assurance maladie couvre 87,7% de la population, dépassant l'objectif annuel Assurance maladie: HCM-V vise un taux de couverture de 98% pour les élèves



Au deuxième trimestre de cette année, les consommateurs vietnamiens ont continué de consacrer une partie de leurs dépenses à l’assurance-maladie avec 38%, soit une baisse de 2 points par rapport au premier trimestre, selon les données de Nielsen. Ce taux permet au Vietnam de devenir le pays ayant le taux le plus élevé de dépenses d'assurance-maladie dans le monde, suivi par la Suisse (35%), l’Indonésie (35%) et la Chine (33%).



La santé devient la principale préoccupation des Vietnamiens (44%), dépassant la stabilité de l'emploi (42%, -4 points).



Selon Mme Louise Hawley, directeur général de Nielsen Vietnam, les Vietnamiens sont plus préoccupés par la santé que jamais auparavant. La pollution de l'air et de l'environnement sont des sujets d'actualité qui suscitent de plus en plus d'inquiétude.



Leur intérêt pour l’usage des factures électroniques a fortement augmenté, passant de 6% à 13%.



En outre, la situation économique (21%, -6 points) et l’éducation et le bien-être des enfants (9%, 2 points) constituent d’autres sujets de préoccupation importants.



Leur confiance est restée stable au deuxième trimestre avec 123% (-6 points). Toutefois, le Vietnam reste l’un des pays les plus optimistes au monde et se classe au quatrième rang mondial pour son indice de consommation le plus positif, derrière l’Inde, les Philippines et l’Indonésie. -CPV/VNA