Le train intermodal international transportant des produits agricoles. Photo: sggp.org.vn

Binh Duong (VNA) - La cérémonie de départ du premier train intermodal international de l'année du Dragon transportant des marchandises de la gare de Song Than (province de Binh Duong) à Zhengzhou (province chinoise du Henan) a eu lieu le 21 février.

Le train, transportant des produits agricoles vietnamiens, devrait arriver à Zhengzhou dans neuf ou dix jours, et il y aura un train de ce type par semaine.



La gare de Song Than est la plus grande de ce type dans le Sud tandis que la province de Binh Duong est située dans la zone économique clé du Sud et parmi les localités les plus dynamiques de la région, a expliqué le directeur général de la Compagnie générale des chemins de fer du Vietnam, Hoang Gia Khanh, pour le choix de la gare Song Than.



Binh Duong a accordé une attention particulière aux services de transport ferroviaire de marchandises et a progressivement participé à l'import-export de marchandises par train afin de diversifier ses modes de transport et d'améliorer sa compétitivité.



Au Vietnam, la logistique représente 20 à 25 % des prix des produits agricoles, contre seulement 12 à 14 % dans d'autres pays. Par conséquent, de tels services de Binh Duong vers la Chine aident les entreprises à réduire de moitié leurs coûts. -VNA