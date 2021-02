Demander une calligraphie est une belle coutume des Vietnamiens à l'occcasion du Têt traditionnel. Photo : tuoitre



Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Autrefois, à l’occasion du Têt, il était de coutume pour les Vietnamiens d’aller chez un maître ou un lettré pour lui demander de rédiger de jolis idéogrammes. Aujourd’hui, à l’ère de l’industrie 4.0, cette tradition est toujours préservée. Découvrez cette belle coutume dans la rue Ong Do, à Ho Chi Minh-Ville.



Située dans une ville moderne et dynamique, la rue Ong Do ou rue des calligraphes est un lieu pour honorer l’art de la calligraphie et répondre au désir des Vietnamiens de ramener chez eux de beaux idéogrammes lors du Têt traditionnel. En plus de leur signification, ces caractères fascinent de plus en plus de gens. Ces arabesques rendent la maison plus belle et traduisent l’engouement de ses occupants pour les études.



"Je demande les lettres "paix" et "bonheur" pour attirer bonheur et amour dans toute la famille.", a dit Le Thi Hoa, de l’arrondissement de Binh Thanh, à Ho Chi Minh-Ville.



A l’ère de l’industrie 4.0 où les robots peuvent remplacer l’homme pour faire beaucoup de travaux, seuls des calligraphes expérimentés peuvent rédiger de jolis idéogrammes. Il s'agit aussi bien de personnes âgées aux cheveux blancs que de jeunes hommes et jeunes femmes.



En plus des idéogrammes chinois, certains écrivent aussi en vietnamien. Et en plus du papier do traditionnel, plusieurs calligraphes s'amusent avec d’autres supports comme store en bambou, morceau de bois ou vase en céramique. C’est à la fois beau et significatif, comme la tradition elle-même.



Pham Thi Thuy Tien, calligraphe, a confié : "Je me suis passionnée de calligraphie en voyant des calligraphes offrir aux gens des mots très significatifs au printemps. C'est une très belle tradition héritée de nos ancêtres."

La calligraphe Pham Thi Thuy Tien donne de jolis idéogrammes à un enfant. Photo : tuoitre





Bien que le Têt ait évolué au fil du temps, la coutume de demander une calligraphie est toujours préservée. Quand le printemps arrive, il est toujours fréquent de voir des calligraphes "donnant des lettres" au milieu des rues modernes pour perpétuer cette vieille tradition culturelle. -VNA