Selon un communiqué publié sur son site internet, la Maison de vente aux enchères française, fondée en 1928, mettra aux enchères 329 antiquités le 31 octobre à 11h (heure de Paris). Deux d'entre eux appartiendraient à la dernière dynastie féodale vietnamienne, la dynastie des Nguyên (1802-1945). Il s'agit d'un sceau en or coulé en 1823 sous le règne du roi Minh Mang (1820-1841) et d'un bol en or datant du règne du roi Khai Dinh (1917-1925).Le Département du patrimoine culturel du ministère a déclaré que si le sceau était le "Hoang de chi bao (trésor de l'empereur)", il avait été utilisé pour les activités publiques et politiques du pays tout au long d'une période historique et portait des valeurs historiques et culturelles importantes.