Des visiteurs à Phu Quoc, dans la province de Kien Giang. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Les provinces de Kien Giang (Sud), Quang Nam et Khanh Hoa (Centre) ont déjà mis en œuvre le programme pilote d'accueil des touristes internationaux tandis que Da Nang (Centre) et Quang Ninh (Nord) devraient l'effectuer en janvier 2022, selon le rapport préliminaire du ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme.

Après la première phase dudit programme pilote, le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme a noté que l'accueil des touristes internationaux au Vietnam respecte strictement le message des 5K du ministère de la Santé et les mesures de prévention des maladies prescrites, garantissant la qualité des services fournis aux touristes.

La 2e sera déployée dans deux autres localités que sont Ho Chi Minh-Ville et la province de Binh Dinh (Centre). D'autres localités remplissant les conditions peuvent proposer l'accueil des touristes internationaux.

Dans les temps à venir, pour poursuivre la mise en œuvre du programme pilote d'accueil des touristes internationaux tout en assurant la sécurité et l'efficacité, le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme propose au Premier ministre de rétablir le régime d'exemption des visas de moins de 15 jours pour les touristes de certains pays ; d'autoriser des Vietnamiens étudiant ou vivant à l'étranger ayant des passeports vietnamiens, des Vietnamiens détenteurs de cartes vertes américaines et de cartes de résidence permanente dans certains pays participant à ce programme pilote.

En outre, ledit ministère a demandé au Premier ministre d'autoriser l'accueil des visiteurs par voies maritime et routière et la réouverture des vols internationaux réguliers. -VNA