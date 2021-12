Panorama de la rencontre entre les ministres vietnamien et cambodgien de la Défense. Photo : VNA



Phnom Penh (VNA) – Dans le cadre de la visite officielle au Cambodge du président Nguyen Xuan Phuc, le ministre de la Défense Phan Van Giang a eu le 22 décembre à Phnom Penh une rencontre bilatérale avec son homologue cambodgien Tea Banh.



Le ministre Phan Van Giang a déclaré que le Vietnam proposait au Cambodge d'organiser conjointement des échanges frontaliers en 2022 et éventuellement à l'occasion du 45e anniversaire du processus de salut national du Premier ministre cambodgien Samdech Techo Hun Sen (20 juin) à l’escale X-16 (Loc Ninh – Binh Phuoc).



Le ministre vietnamien a insisté sur la poursuite de l'organisation d'exercices contre des risques non traditionnels, d'exercices de sauvetage et de santé. Il a également proposé qu’en 2022, les deux parties continuent de renforcer leurs échanges dans la formation linguistique vietnamienne et khmère.



Les deux ministres ont convenu d’affirmer que la plupart des travaux communs des deux ministères de la Défense dans le cadre de la visite officielle du président Nguyen Xuan Phuc au Cambodge les 21 et 22 décembre avaient été couronnés de succès, y compris l'accord visant à renforcer la coopération en matière de défense et de sécurité sur le principe de ne permettre à aucune force hostile d'utiliser le territoire de l’un pour nuire à la sécurité de l'autre pays.



Ils ont en outre convenu de mettre en œuvre efficacement les accords de coopération en matière de défense et de sécurité existants, de renforcer la coordination pour maintenir la stabilité politique, la sécurité, l'ordre social et la sûreté dans chaque pays, d’améliorer l'efficacité de la gestion et de la protection des frontières, de promouvoir les mécanismes de coopération disponibles et de continuer à déployer des efforts conjoints pour rechercher et rapatrier les restes des soldats volontaires et experts vietnamiens tombés au Cambodge.



Le ministre Tea Banh, en tant que président du Comité d’organisation des SEA Games 2023 qui devront se tenir au Cambodge, a déclaré souhaiter venir au Vietnam en 2022 pour étudier ses expériences en matière d’organisation du plus grand événement sportif de l’Asie du Sud-Est.



A cette occasion, le ministre cambodgien de la Défense a invité son homologue vietnamien à effectuer une visite officielle au Cambodge dans les temps à venir. -VNA