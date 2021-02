Hanoi (VNA) - Une réunion élargie en ligne du groupe de travail des hauts responsables de la défense de l'ASEAN (ADSOM+ WG) s'est tenue jeudi 4 février, sous la houlette de Haji Adi Ihram Bin Dato Paduka Haji Mahmud, secrétaire adjoint permanent chargé de la politique et de la stratégie, chef du groupe de travail ADSOM+WG Brunei.

L'événement a vu la participation des chefs de l'ADSOM+WG des pays de l'ASEAN et de ses partenaires et des représentants du Secrétariat de l'ASEAN. La délégation vietnamienne était conduite par le lieutenant général Vu Chien Thang, directeur du Département des relations extérieures du ministère de la Défense, chef de l'ADSOM+WG Vietnam.

Haji Adi Ihram Bin Dato Paduka Haji Mahmud a souhaité que cette réunion contribue au renforcement de la compréhension mutuelle, de la coopération substantielle dans la défense entre les pays de l'ASEAN et ses pays partenaires, dans le cadre de la Conférence élargie des ministres de la Défense de l’ASEAN (ADMM+).

Lors de la réunion, les participants ont discuté des projets de déclaration commune de l'ADMM+, de la mise en oeuvre du plan d'action du Groupe de travail d'experts de l'ADMM+ pour la période 2021-2023, approuvé lors de la réunion élargie des hauts officiels de la défense de l'ASEAN (ADSOM+) tenue en novembre 2020, des préparatifs de l'ADSOM+ et de l'ADMM+.

A cette occasion, le lieutenant général Vu Chien Thang a informé des activités extérieures militaires et de défense multilatérales en 2021 présidées par le ministère vietnamien de la Défense telles que la conférence du Réseau des centres de maintien de la paix de l'ASEAN, les activités dans le cadre du Groupe de travail d'experts de l'ADMM+ sur le maintien de la paix pour 2021-2023, la conférence internationale sur les femmes et les activités de maintien de la paix de l'ONU, le 4ème échange "Frontière d'amitié", et le Salon national de la défense du Vietnam. -VNA