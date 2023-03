Le général de corps d’armée Hoang Xuan Chiên et l’attaché de Défense du Laos, Vongxay Inthakham. Photo: dangcongsan.vn



Hanoï (VNA) – Le général de corps d’armée Hoang Xuan Chiên, membre du Comité central du Parti, vice-ministre de la Défense, a eu le 20 mars à Hanoï des séances de travail avec les attachés de Défense du Laos et du Cambodge au Vietnam.



Lors de sa séance de travail avec l’attaché de Défense du Laos, le colonel Vongxay Inthakham, le vice-ministre Hoang Xuan Chiên a affirmé que sur la base du plan de coopération pour 2023, le ministère vietnamien de la Défense avait assigné des tâches à ses agences et unités pour coopérer avec leurs homologues lao.



A ce jour, les agences et les unités des deux parties se sont activement coordonnées et ont obtenu de nombreux résultats pratiques, a-t-il indiqué.



Pour sa part, le colonel Vongxay Inthakham s'est dit ravi du développement des relations entre le Laos et le Vietnam, dont la coopération en matière de défense. Il s’est engagé à poursuivre ses efforts pour contribuer au renforcement de la coopération bilatérale dans la défense.



En recevant l’attaché militaire du Cambodge, le colonel Rem Kann, le général de corps d’armée Hoang Xuan Chiên a déclaré apprécier ses contributions à la mise en oeuvre efficace des activités de coopération entre le Vietnam et le Cambodge en matière de défense lors de ces derniers temps. Il s'est déclaré convaincu que le Cambodge organiserait avec succès ses événements politiques et diplomatiques importants en 2023.



De son côté, le colonel Ram Kann a promis de continuer à se coordonner étroitement avec les agences et les unités du ministère vietnamien de la Défense pour promouvoir une coopération efficace dans les temps à venir.-VNA