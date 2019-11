Le ministre de la Défense Ngo Xuan Lich (gauche) et son homologue indonésien Prabowo Subianto, le 16 novembre.



Bangkok (VNA) – A l’occasion de sa participation à la réunion des ministres de la Défense de l’ASEAN (ADMM) et les conférences annexes en Thaïlande, le ministre de la Défense Ngo Xuan Lich a rencontré le 16 novembre à Bangkok, le vice-Premier ministre thaïlandais Prawit Wongsuwan et son homologue indonésien Prabowo Subianto.

Le ministre vietnamien a félicité le ministère de la Défense et l’Armée royale de Thaïlande pour avoir organisé avec succès la réunion des ministres de la Défense de l’ASEAN (ADMM) et les conférences annexes. Il s’est déclaré convaincu que les réunions restreinte et élargie des ministres de la Défense de l’ASEAN seraient aussi organisées avec succès.

Le ministre Ngo Xuna Lich et le vice-Premier ministre thaïlandais Prawit Wongsuwan. Photo : VNA

Le vice-Premier ministre thaïlandais a remercié pour le soutien accordé par le Vietnam à son pays durant sa présidence de l’ASEAN en 2019 avant d’affirmer que la Thaïlande participera activement à des conférences organisées par le ministère vietnamien de la Défense en 2020 où le Vietnam assumera la présidence de l’ASEAN.

Les deux parties ont souligné la nécessité de maintenir le rôle centrale de l’ASEAN au sein des mécanismes de coopération régionale, dont la conférence élargie des ministres de la Défense de l'ASEAN (ADMM+).

Lors de la rencontre avec son homologue indonésien Prabowo Subianto, les deux ministres Ngo Xuan Lich et Prabowo Subianto se sont déclarés réjouis du développement vigoureux de la coopération bilatérale dans la défense ces dernières années, notamment après le premier dialogue sur la politique de défense au niveau de vice-ministre organisé en juin dernier.

Les deux ministres ont convenu de collaborer étroitement dans le règlement des questions liées à des pêcheurs arrêtés pour violation des eaux des deux pays dans un esprit humain et dans le respect du droit international, en veillant au respect des lois de l'Indonésie et du Vietnam.

Ils ont également convenu de ne pas laisser ces questions affecter les relations bilatérales et devenir une question régionale.

Le ministre indonésien a affirmé soutenir le Vietnam dans l’organisation des activités durant sa présidence de l’ASEAN. -VNA