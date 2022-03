Transformation de noix de cajou pour exportation. Photo d'illustration: VNA



Hanoï (VNA) - Le 14 mars, le Premier ministre a ordonné aux ministères et aux organes compétents de se coordonner rapidement avec l'Association vietnamienne de la noix de cajou, ainsi que les agences et unités concernées, pour garantir les intérêts des entreprises vietnamiennes dans l’affaire de risque de fraude concernant 100 conteneur de noix de cajou exportés vers l’Italie.



C’est ce qu’a déclaré la porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Le Thi Thu Hang, lors de la conférence de presse périodique donnée le 17 mars sous format virtuel.



Selon elle, le ministère des Affaires étrangères, après avoir reçu des informations de l’Association vietnamienne de la noix de cajou, a ordonné à l’ambassade du Vietnam en Italie de vérifier les informations et de demander aux organes compétents italiens de prendre des mesures nécessaires afin de défendre les droits et intérêts légitimes des entreprises vietnamiennes.



L'ambassade et l’Office du Commerce du Vietnam en Italie ont travaillé avec les entreprises vietnamiennes et l’Association vietnamienne de la noix de cajou pour leur accorder des conseils pour régler l’affaire et minimiser les pertes des entreprises, a indiqué Le Thi Thu Hang.



Elle a assuré que le ministère des Affaires étrangères continuerait de travailler avec les autres organes compétents afin de soutenir activement les entreprises dans cette affaire, ainsi que d'assurer une sécurité maximale pour les transactions entre les entreprises vietnamiennes et italiennes dans les temps à venir. -VNA