Des oiseaux-serpent sont découverts à Dong Nai. Photo: laodong.vn



Dong Nai (VNA) – Un groupe de 500 anhingas, ou oiseaux-serpents (nom scientifique : Anhinga), une espèce rare et menacée d'extinction, vient d'être découverts sur le site touristique de Buu Long dans la ville de Bien Hoa, province de Dong Nai (Sud).

Il s’agit de la première fois que des oiseaux-serpent sont découverts à Dong Nai, a annoncé jeudi le Département provincial de la protection des forêts, ajoutant qu'il se coordonnait avec les organes compétents pour suivre les déplacements des oiseaux.



L'anhinga est une espèce d'oiseau aquatique de la famille des Anhingidae. Cette famille ne comprend que le seul genre Anhinga avec 4 espèces dont l'une est menacée d'extinction. Ce sont des oiseaux aquatiques assez grands (de 81 à 97 cm) avec un cou très long et mince, serpentiforme, et leur long bec a la forme d'un harpon.



En vertu du décret gouvernemental N° 06/2019 / ND-CP du 22 janvier 2019 relatif à la gestion des plantes et des animaux forestiers rares et précieux et de la mise en œuvre de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction, l’oiseau-serpent est inclu dans le groupe de 1B, qui est menacé d'extinction. -VNA