Hanoi (VNA) – Le Vietnam et l’Australie ont publié vendredi 23 août une déclaration commune à l’occasion de la visite officielle au Vietnam du Premier ministre australien Scott Morrison.

Le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc (à gauche) et son homologue australien Scott Morrison inspecte la garde d’honneur lors de la cérémonie de bienvenue organisée en l’honneur du chef du gouvernement australien, le 23 août à Hanoi. Photo: VNA

Voici l’intégralité de la déclaration commune.

1. À l’occasion de la première visite officielle du 22 au 24 août 2019 au Vietnam du Premier ministre Scott Morrison, les Premiers ministres du Vietnam et de l’Australie ont réaffirmé leur engagement mutuel à une relation bilatérale forte et ambitieuse au cours de leur entretien.

2. Les Premiers ministres ont souligné que le Vietnam et l’Australie sont des partenaires stratégiques, avec un voisinage partagé et une vision commune. Ils ont reconnu l’importance croissante de l’un et de l’autre, tant sur le plan bilatéral qu’en tant que partenaires dans la région Indo-Pacifique ainsi que dans la communauté internationale.



3. Les Premiers ministres ont reconnu que le partenariat est fondé sur le respect mutuel, la confiance mutuelle, la convergence des intérêts et l’approfondissement des liens. Ils ont convenu d’accroître la profondeur et la portée de l’engagement entre les deux pays avant le 50e anniversaire des relations diplomatiques en 2023.



À cette fin, ils ont convenu que le Plan d’action du Vietnam et de l’Australie pour le partenariat stratégique pour la période 2020-2023 se concentrera sur trois domaines prioritaires: renforcer l’engagement économique; approfondir la coopération stratégique en matière de défense et de sécurité; et établir des partenariats pour le savoir et l’innovation.



Pour guider ce travail, le Vietnam et l’Australie, en tant que partenaires et amis proches dans l’Indo-Pacifique, ont décidé de tenir des réunions annuelles des dirigeants et de renforcer l’engagement croissant aux niveaux de ministres et d’officiels.



4. Reflétant leur volonté partagée de renforcer le partenariat stratégique, les Premiers ministres ont convenu d’élaborer une stratégie d’engagement économique renforcé dans le but de figurer parmi les dix premiers partenaires commerciaux et de doubler les investissements. La stratégie consolidera l’engagement partagé en faveur de la libéralisation commerciale et de la connectivité économique, et aidera les deux pays à tirer parti des opportunités des marchés émergents.



Ce travail sera dirigé par les ministres de l’Economie, qui se réuniront en Australie plus tard cette année à l’occasion de la première réunion sur le partenariat économique Vietnam-Australie, afin de renforcer les excellents liens actuels en matière de commerce bilatéral, d’investissement et de coopération au développement.



Le ministre australien du Commerce, du Tourisme et de l’Investissement dirigera également une délégation d’affaires au Vietnam en 2020. Les deux parties collaboreront pour continuer à faciliter l’accès au marché des produits aquatiques et agricoles, renforcer la connectivité bilatérale, coopérer sur la sécurité énergétique et saisir les opportunités numériques du futur, y compris l’économie numérique et le gouvernement électronique.



Les deux Premiers ministres ont également réaffirmé leur ferme volonté de défendre le système commercial multilatéral fondé sur des règles incarné par l’Organisation mondiale du commerce (OMC), et se sont engagés à soutenir la réforme nécessaire de l’OMC afin de lui permettre de continuer à traiter les possibilités et les défis du 21e siècle.



5. Les Premiers ministres ont souligné leur volonté de promouvoir les opportunités économiques bilatérales et l’intégration économique régionale par le biais d’accords de libre-échange et de la coopération dans les cadres économiques multilatéraux, y compris l’APEC. Dans ce contexte, ils se sont félicités du 10e anniversaire de l’Accord portant création de la zone de libre-échange ASEAN-Australie-Nouvelle-Zélande et des travaux en cours pour améliorer cet accord.



Ils ont engagé leurs gouvernements à travailler ensemble pour assurer la bonne mise en œuvre de l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste. Ils ont convenu de l’importance de la conclusion des négociations sur un accord de partenariat économique intégral régional moderne, global, de grande qualité et mutuellement avantageux.



6. L’Australie continuera d’apporter son soutien à la contribution internationale du Vietnam en matière de sécurité, y compris la fourniture par la Force de défense australienne d’une formation en cours au maintien de la paix et un soutien au transport aérien stratégique pour le prochain déploiement de maintien de la paix par le Vietnam.



Le Vietnam et l’Australie organiseront également une réunion annuelle de haut niveau sur la défense au niveau ministériel, ainsi qu’un dialogue séparé sur la sécurité au niveau vice-ministériel, en s’appuyant sur les mécanismes de défense et de sécurité bilatéraux existants.



Les deux pays élargiront leur coopération bilatérale en matière de sécurité, y compris dans les domaines de la navigation maritime et du cyberspace, et coopéreront pour lutter contre la criminalité transnationale au Vietnam et en Australie, notamment en renforçant la coopération frontalière et les activités d’application de la loi.



7. Le Vietnam et l’Australie renforceront leur collaboration dans le domaine du savoir et de l’innovation, y compris entre les services publics, et créeront un centre Vietnam-Australie à l’Académie nationale de politique Hô Chi Minh. Ce centre s’appuiera sur les compétences de l’Australie pour soutenir le futur leadership du Vietnam, tout en permettant au Vietnam et à l’Australie de rechercher des solutions aux défis nationaux et régionaux communs et de renforcer les liens populaires et institutionnels. Il réunira des dirigeants vietnamiens et australiens influents, des officiels gouvernementaux, des experts et des universitaires.



8. Les dirigeants se sont engagés à protéger la santé des océans en réduisant les déchets plastiques, en partageant les technologies et l’expertise et en améliorant la durabilité de la pêche. Le Vietnam et l’Australie se sont engagés à renforcer leur coopération dans ces domaines.



9. Les deux parties encourageront leurs localités respectives à renforcer leur coopération en échangeant des délégations à différents niveaux et en mettant en commun leur expertise en matière de gestion, en particulier dans les domaines de l’urbanisme, des infrastructures de transport, de l’éducation et de la formation et de l’entrepreneuriat innovant. Le Vietnam a salué l’annonce faite par l’Australie qu’à compter du 2 septembre 2019, son nombre de places pour le visa “Work et Holiday Maker” pour les ressortissants vietnamiens augmentera de 200 à 1.500.



10. S’appuyant sur 25 années de coopération en matière d’éducation et de formation, les Premiers ministres ont décidé d’étendre la collaboration dans le domaine du savoir à de nouveaux domaines par le renforcement des liens en matière d’éducation et de recherche grâce à des partenariats tels que le programme de subventions en partenariat Aus4Innovation. Les deux parties se sont engagées à renforcer les partenariats novateurs existants entre les universités, les agences de recherche, les organisations à but non lucratif et les entreprises au Vietnam et en Australie.



11. Les deux pays restent attachés à une région ouverte, inclusive, prospère et sûre, définie par le respect du droit international, de la souveraineté, de l’indépendance et de l’intégrité territoriale. Les Premiers ministres ont réaffirmé l’importance de la centralité de l’ASEAN et de l’architecture dirigée par l’ASEAN, en particulier le Sommet de l’Asie de l’Est.



À cet égard, les Premiers ministres ont salué la Vision de l’ASEAN sur l’Indo-Pacifique comme essentielles à la coopération régionale. L’Australie s’est engagée à apporter un soutien vigoureux au Vietnam qui assumera le rôle important de président de l’ASEAN en 2020 et de membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations unies en 2020-2021.



L’Australie a également réaffirmé son engagement à renforcer la coopération avec les pays de la sous-région du Mékong dans des domaines tels que la connectivité, les technologies de l’information et de la communication, le changement climatique, les ressources en eau pour le développement durable.

12. Les Premiers ministres ont exprimé de sérieuses préoccupations concernant l’évolution de la situation en Mer Orientale, notamment les travaux de remblaiement, et la militarisation des entités contestées. Ils ont également exprimé leur inquiétude devant les activités perturbatrices liées aux projets pétroliers et gaziers de longue date en Mer Orientale.



Ils ont souligné l’importance de la liberté de navigation et de survol, du respect du droit international et du maintien d’un ordre fondé sur des règles. Ils ont appelé toutes les parties à faire preuve de retenue et à éviter les actions susceptibles de compliquer davantage la situation.



Ils ont également réaffirmé la nécessité pour les États de résoudre les différends de manière pacifique, sans recourir à la menace ou à l’emploi de la force conformément au droit international, en particulier à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM).



Les Premiers ministres ont souligné l’importance des mécanismes de règlement des différends de la CNUDM, et ont appelé les parties à respecter et à mettre en œuvre les décisions rendues par ces mécanismes. Ils ont réitéré l’importance l’application pleine et effective de la Déclaration sur la conduite des parties en Mer Orientale (DOC).



Ils ont appelé à ce que tout Code de conduite entre l’ASEAN et la Chine soit pleinement conforme au droit international, en particulier à la CNUDM, sans porter préjudice aux intérêts des tiers ou des droits des États en vertu du droit international, et soutienne l’architecture régionale inclusive existante.



13. L’entretien s’est déroulé de manière franche et fructueuse, suivi d’une conférence de presse. Les Premiers ministres informeront les ministres de l’état et de l’orientation positifs des relations entre le Vietnam et l’Australie, en vue d’une mise en œuvre ultérieure, dans le but de porter ces relations à un niveau supérieur. – VNA