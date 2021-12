Les présidents Nguyen Xuan Phuc (gauche) et Vladimir Poutine. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Après l’entretien du 30 novembre à Moscou entre les présidents Nguyen Xuan Phuc et Vladimir Poutine, les deux parties ont publié une déclaration commune sur la vision du partenariat stratégique intégral entre le Vietnam et la Russie pour 2030.



La déclaration en sept points affirme que le partenariat stratégique intégral entre les deux pays, basé sur une amitié traditionnelle de longue date et une coopération mutuellement bénéfique, est un modèle de coopération et de respect mutuel.



Selon la déclaration, les deux parties affirment leur détermination à renforcer davantage le partenariat stratégique intégral entre le Vietnam et la Russie d’ici 2030, à développer ce partenariat sur la base d'une confiance mutuelle selon les principes d'égalité souveraine, d'intégrité territoriale, d'égalité et d'autodétermination, de non-ingérence dans les affaires intérieures de l'autre, de règlement pacifique des différends, sans recours à la force ni menace d’y recourir. Elles affirment également leur soutien à la paix, à la stabilité et au développement dans les deux régions et le monde.



Un autre principe est que les deux pays ne doivent pas s'allier ou s'entendre avec un tiers pour prendre des mesures préjudiciables à l'indépendance, à la souveraineté et à l'intégrité territoriales de l'autre, ainsi qu'à ses intérêts fondamentaux. Le développement des relations Vietnam-Russie ne doit se faire contre aucun tiers.



La Déclaration affirme que les deux pays continueront de développer un dialogue politique approfondi et substantiel de haut niveau, de renforcer leur coopération en matière de défense, de sécurité, de technologies militaires selon le droit international, pour la paix et la stabilité dans le monde… Les deux parties considèrent la coopération économique comme un pilier de leur partenariat stratégique intégral et sont déterminées à intensifier leur coopération dans d’autres secteurs.



Le Vietnam et la Russie affirment que la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM) constitue le cadre juridique de toutes les activités en mer et joue un rôle fondamental pour la coopération des pays, en insistant sur la nécessité de maintenir l'intégrité de la Convention.



Les deux pays travailleront ensemble pour assurer la sécurité, la sûreté et la liberté de navigation et de survol et le commerce sans entrave, en prônant la retenue, le non-recours à la force et la non- menace de recours à la force, le règlement pacifique des différends selon les principes et les normes communes du droit international.



Le Vietnam et la Russie soutiennent la mise en œuvre complète et effective de la Déclaration sur la conduite des parties en mer Orientale de 2002 et saluent les efforts visant à adopter rapidement un Code de conduite en Mer Orientale.



Enfin le Vietnam et la Russie continueront de renforcer et d'approfondir le partenariat stratégique entre l'ASEAN et la Russie, de promouvoir une coopération efficace sur la base du plan d'action intégral pour la mise en œuvre du partenariat stratégique Russie-ASEAN pour la période 2021-2025.-VNA