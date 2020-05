Vientaine (VNA) - Sisavath Keobounphanh, l'un des premiers généraux du Laos, est décédé le 12 mai à l'âge de 92 ans.

Le général Sisavath Keobounphanh. Photo : KPL



Le général Sisavath Keobounphanh a été membre du Comité central du Parti populaire révolutionnaire du Laos (PPRL) du 1er au 8e mandat, secrétaire du Comité central du PPRL pour les 3e et 4e mandats, et membre du Bureau politique pendant les 4e, 6e, 7e et 8e mandats, a déclaré le Comité central du PPRL dans une annonce le 12 mai au soir.



Il a également été ministre de l'Agriculture et des Forêts et ministre de l'Intérieur avant d'occuper le poste de vice-président du Laos de 1996 à 1998 et de Premier ministre laotien de 1998 à 2001, selon le communiqué.



Des funérailles nationales auront lieu pour le regretté général d'ici le 16 mai. - VNA