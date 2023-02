Lâm Dông (VNA) - Le Comité populaire de la province de Lâm Dông (Hauts Plateaux du Centre) a commencé vendredi 10 février la modernisation et l’expansion du col de Prenn, la voie d’entrée de la ville de Dà Lat depuis les localités du Sud du Vietnam.

Lors de l'événement. Photo: VNA



Le projet a un investissement total de 553 milliards de dôngs (23,4 millions de dollars) et une longueur de 7,4 kilomètres. La construction devrait être achevée avant le 31 décembre 2023.Il relie Dà Lat - la destination la plus célèbre de la province de Lâm Dông - à l’aéroport international de Liên Khuong de la province et à l’autoroute Dâu Giây - Liên Khuong reliant la province de Dông Nai à Lâm Dông.Trân Van Hiêp, président du Comité populaire de Lâm Dông, a déclaré que le développement économique rapide actuel entraînera inévitablement une augmentation de la demande de transport et de voyage, en particulier les week-ends et les jours fériés.Par conséquent, afin de résoudre les problèmes de congestion du trafic, d’assurer la sécurité routière, d’accélérer le rythme de développement socio-économique de la ville de Dà Lat en particulier et de la province de Lâm Dông en général, la réhabilitation et l’expansion du col de Prenn sont essentielles.Le col de Prenn, construit par la France en 1943, connaît le niveau de trafic le plus élevé de toutes les routes menant à la ville. Il y a de nombreuses courbes dangereuses le long du col qui seront améliorées avec les nouvelles améliorations. – VNA