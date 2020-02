Touristes dans la province de Cà Mau, à l’extrême-Sud du Vietnam. Photo: CVN

Hanoï (VNA) - Lors des vacances du Têt, Saigontourist a pris en charge plus de 29.000 visiteurs vietnamiens et étrangers pour différents circuits printaniers.

Parmi ces voyageurs, Saigontourist a recensé 13.690 Viêt kiêu (Vietnamiens résidant à l’étranger). Ils ont opté pour les régions septentrionales, le delta du Mékong, l’île de Côn Dao (Bà Ria-Vung Tàu) ou celle de Phu Quôc (Kiên Giang) dans le Sud. Pour les voyages à l’étranger, la République de Corée, Taïwan (Chine), le Japon, les États-Unis, le Royaume-Uni ou encore l’Australie ont été plébiscités.



La plupart des touristes ont voyagé à partir du 2e jour du 1er mois lunaire. À cette occasion, Saigontourist a organisé une cérémonie de départ du Nouvel An lunaire le même jour et ses clients ont reçu des étrennes (lì xì) ainsi que des vœux du Nouvel An présentés par la direction de Saigontourist.



De nombreux voyageurs



Par ailleurs, pendant les jours fériés du Têt, ce voyagiste a également pris en charge neuf délégations de type MICE (Meeting, incentive, conference, event - ou tourisme d’affaires en français), qui ont voyagé dans et hors du pays, à destination des provinces de Quang Ninh, Ninh Binh, Yên Bai (Nord), du Japon, de Singapour, du Myanmar et de Malaise.



En outre, cette agence a accompagné des centaines de délégations de touristes de différentes nationalités venues célébrer le Têt traditionnel du Vietnam, par voies aérienne, maritime et fluviale, à la découverte de beaux sites culturels, historiques et restaurants du pays. Près de 15.400 visiteurs étrangers (allemands, français, britanniques, russes et japonais), dont 11.300 croisiéristes, ont été servis par Saigontourist.



Pour les croisières, ce voyagiste a accueilli quatre paquebots qui ont fait escale au Vietnam les 5e, 8e et 10e du 1er mois lunaire aux ports maritimes de Bà Ria (province de Bà Ria-Vung Tàu), Phu Quôc dans le Sud, Nha Trang (Khanh Hoà) et Dà Nang dans le Centre. -CVN/VNA