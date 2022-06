Débat sur les questions socio-économiques. Photo: VNA



Hanoi (VNA) - Poursuivant la 3e session de la 15e Assemblée nationale (AN), les députés discutent mercredi 1er juin de l’évaluation complémentaire des résultats de la mise en œuvre du plan de développement socio-économique et du budget de l'Etat en 2021 ; de la mise en œuvre du plan de développement socio-économique et du budget de l'État dans les premiers mois de 2022.

Ils discutent aussi du bilan de la mise en œuvre de la résolution n° 42/2017/QH14 du 21 juin 2017 relative au pilotage du règlement des créances douteuses des établissements de crédit et à la prorogation du délai d'application de toutes les dispositions de cette résolution.

Les députés poursuivront leurs discussions le 2 juin. Ces débats seront retransmis en direct sur la VTV et la VOV.

Pour rappel, le rapport sur l'évaluation complémentaire des résultats de la mise en œuvre du plan de développement socio-économique et du budget de l'État en 2021 ; sur la mise en œuvre du plan de développement socio-économique et du budget de l'État dans les premiers mois de 2022 avait été présenté lors de la séance d'ouverture de la 3e session de la 15e AN par le vice-Premier ministre Lê Van Thanh. - VNA