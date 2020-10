Le Vietnam arrive à la 12e place des 26 pays et territoires sondés dans le dernier classement des puissances asiatiques publié le 19 octobre par l’Institut australien pour la politique internationale Lowy

L’ITU Digital World 2020 s’est tenu en ligne du 20 au 22 octobre. Il s’agissait d’un événement virtuel mondial organisé par l'Union internationale des télécommunications et le Vietnam.

Selon le ministère de l'Industrie et du Commerce, les activités d'import-export au cours de la période allant du début de 2016 au troisième trimestre de 2020 ont obtenu des résultats positifs.

Les exportations vietnamiennes de thon, en particulier les conserves, vers les marchés d'Afrique et du Moyen-Orient montrent des signes positifs, malgré les effets de la pandémie de COVID-19.

Ca Mau est l’une des provinces pionnières dans l'installation de dispositifs de surveillance pour tous les bateaux de pêche pour lutter contre la pêche illégale, non déclarée et non réglementée (INN).