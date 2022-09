Des touristes cambodgiens à Quang Ninh. Photo: sgtiepthi

Hanoi (VNA) - Selon un rapport de l’Administration nationale du Tourisme du Vietnam, en août, le nombre des touristes cambodgiens au Vietnam a grimpé en flèche, avec 205% par rapport à la même période de 2019 soit avant le déclenchement de l'épidémie de Covid-19.Au cours des 8 premiers mois de 2022, les touristes Cambodgiens ont été parmi les plus nombreux au Vietnam, après les Sud-Coréens et les Américains. En tête de leurs destinations préférées figurent Ho Chi Minh-Ville, Vung Tau et Da Lat.En Asie du Sud-Est, les Cambodgiens tiennent le haut du pavé avec 82.000 visiteurs, devant les Singapouriens (68.800), les Thaïlandais (61.000) et les Malaisiens (52.000).Ces 8 premiers mois, le Vietnam a accueilli 1,4 million de touristes internationaux. - CPV/VNA