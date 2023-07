La vice-ministre des Affaires étrangères Le Thi Thu Hang. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Le président vietnamien Vo Van Thuong effectuera le 27 juillet une visite au Vatican. Il s'agira du premier contact de haut niveau entre le Vietnam et le Vatican au cours des sept dernières années.Évaluant les significations de la prochaine visite du président Vo Van Thuong au Vatican pour les relations Vietnam-Vatican en particulier et pour la communauté catholique au Vietnam en général, la vice-ministre des Affaires étrangères Le Thi Thu Hang a déclaré qu'au cours des dernières années, les relations Vietnam-Vatican avaient connu des progrès positifs.Selon elle, les deux parties maintiennent des contacts de haut niveau et mettent en œuvre efficacement le mécanisme du groupe de travail mixte.La vice-ministre Le Thi Thu Hang a réaffirmé que le Vietnam respecte et garantit toujours la liberté de croyance et de religion, créant des conditions favorables aux activités religieuses en général et aux catholiques en particulier. Du côté du Vatican, le pape Benoît XVI avait émis des instructions et des messages encourageant la communauté catholique vietnamienne à contribuer au pays.En cette conjoncture, le développement dynamique des relations Vietnam - Saint-Siège créera de nombreux avantages pour les liens entre le Saint-Siège et les catholiques vietnamiens, a estimé la vice-ministre Le Thi Thu Hang. Elle s’est déclarée convaincue que la visite du président Vo Van Thuong au Vatican ouvrirait de nouvelles perspectives pour les relations bilatérales dans les temps à venir. –VNA