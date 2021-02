Transformation de poissons "tra" pour exportation. Photo : VNA



Hanoï (VNA) - En 2021, le nombre d'enquêtes de défense commerciale concernant les exportations et les importations du Vietnam devrait augmenter, imposant de nouveaux défis et difficultés aux secteurs économiques du pays.

Devant cette situation, le ministère de l'Industrie et du Commerce entend renforcer les recours commerciaux conformément aux lois et engagements internationaux. Pour les entreprises, elles sont appelées à se doter de connaissances en matière de défense commerciale, afin de minimiser les dommages causés à leurs activités.

La participation à 14 accords de libre-échange (ALE) a aidé le commerce extérieur du Vietnam à augmenter considérablement.

Cependant, parallèlement à l'augmentation des exportations, le nombre d'enquêtes portant sur des produits vietnamiens a augmenté. A ce jour, près de 200 enquêtes ont été initiées dans plusieurs pays, concernant de nombreux produits vietnamiens.

Le Vietnam a porté plainte avec succès dans environ 43% des cas. De nombreux produits tels que les poissons basa, les crevettes, ont continué à être exportés vers les principaux marchés comme les États-Unis, l'Union européenne..., avec un taux d'imposition de 0% ou une taxe très basse.

Selon Chu Thang Trung, directeur adjoint du Département des recours commerciaux du ministère de l'Industrie et du Commerce, un certain nombre de produits vietnamiens ont récemment été confrontées à plusieurs enquêtes de défense commerciale, mais « c’est une chose inévitable dans le processus d'intégration économique ».

Par conséquent, le Département des recours commerciaux a recommandé aux entreprises et aux industries de se préparer et de se doter des connaissances de base sur la défense commerciale, notamment les réglementations du Vietnam et des marchés à l’export.

Le ministère de l'Industrie et du Commerce a un projet visant à améliorer la capacité de défense commerciale dans le contexte d'adhésion du Vietnam à de nombreux accords de libre-échange de nouvelle génération.

En particulier, en 2021, le Département des recours commerciaux travaillera avec les autres organes compétents pour faire fonctionner efficacement un système d'alerte précoce pour assister de manière proactive les entreprises dans l'utilisation des recours commerciaux et les aider à réagir rapidement aux mesures appliquées par d’autres pays.-VNA