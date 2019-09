Sa Pa vu de la télécabine. Photo: dantri



Lao Cai (VNA) - Le 31 août, le premier jour férié à l'occasion de la Fête nationale (2 septembre), des dizaines de milliers de touristes ont visité les sites touristiques des districts de Sa Pa, Bat Xat, Bao Yen et Bac Ha de la province de Lao Cai (Nord).

Dans la zone touristique Sunworld Fansipan Legend, de nombreuses activités culturelles et artistiques ont débuté telles qu’une fête des roses, la 2e course hippique "Sabots de chevaux dans les nuages", un tir de feux d'artifice...

Le même jour, dans le district de Bat Xat, la Fête d'automne 2019 s'est ouverte, attirant un grand nombre de touristes et habitants locaux.

Toujours le 31 août, l'ensemble des vestiges historiques de la bataille de Diên Biên Phu (province de Diên Biên, Nord)) a accueilli plus de 2.000 visiteurs, selon Vu Thi Tuyet Nga, directrice adjointe du Musée de la victoire historique de Dien Bien Phu.

L'ensemble des vestiges historiques de la bataille de Diên Biên Phu comprend 45 sites répartis dans huit zones principales : la maison d'exposition sur la victoire de Diên Biên Phu, le QG souterrain du général français de Castries, la colline A1, le poste de commandement dans la commune de Muong Phang, le monument de la victoire, la statue d'acheminement d'un canon dans la commune de Na Nhan, la colline de Him Lam, et le terrain dans la commune de Muong Phang où a eu lieu le parade en 1954 en l'honneur de la victoire.

A Thua Thien-Hue (Centre), à l'occasion de la Fête nationale, l’entrée est gratuite de 07h00 à 17h00 pour tous les sites qu'abrite l'ancienne cité impériale de Huê, selon le Centre de conservation des monuments de Hue. Ce dernier compte tirer 21 coups de canon au sud de Ky Dai (Tour du drapeau) à 19h30 le 2 septembre.

Entre janvier et août, la province de Thua Thien-Huê a accueilli près de 3,4 millions de touristes, dont 1,43 million d'étrangers. Le secteur touristique local a réalisé un chiffre d'affaires de plus de 3.299 milliards de dongs, soit une hausse de plus de 9% en un an.-VNA