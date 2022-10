Photo : vneconomy.vn



Hanoï (VNA) - Les produits vietnamiens sont de plus en plus appréciés des consommateurs japonais en raison de leur variété, allant des fruits frais (litchi, bananes) et aliments transformés (nouilles instantanées, soupes de nouilles instantanées) aux produits tels que produits textiles, chaussures, électroménager, articles artisanaux…

Cela a aidé plus de 200 entreprises vietnamiennes à mener des discussions directes avec des représentants d'AEON pour évaluer la capacité d’introduire des marchandises dans cette chaîne commerciale, au Vietnam et dans d'autres pays.

Dans l'immédiat, 36 des 200 dossiers d'entreprises vietnamiennes ont répondu aux critères d'évaluation pour présenter leurs produits dans les supermarchés AEON.

"Les distributeurs et fabricants qui respectent les normes, la qualité et les marques réputées seront facilités pour apporter aux consommateurs nationaux et internationaux leurs produits avec l’origine claire, la sécurité alimentaire garantie, par le biais de la chaîne mondiale de supermarchés AEON", a déclaré Tran Phu Lu, directeur adjoint chargé de Centre de promotion des investissements et du commerce de Ho Chi Minh-Ville.

Selon Kazaoka Takao, directeur général adjoint chargé du service des achats d'AEON Vietnam, les goûts des clients ont beaucoup changé après la pandémie de COVID-19. Par conséquent, AEON Vietnam continuera à déployer des efforts inlassables pour trouver de nouveaux produits et améliorer la qualité de ses services afin de répondre aux évolutions des besoins des clients dans le nouveau contexte.

Le Japon est le premier partenaire économique du Vietnam et son quatrième partenaire commercial.

Selon des données du Département général des douanes, les échanges commerciaux bilatéraux au cours des huit premiers mois de 2022 ont atteint 31,8 milliards de dollars, en hausse de 14% par rapport à la même période de 2021. -VNA