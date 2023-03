Photo : VNA



Hanoï (VNA) - Le vice-ministre Do Thang Hai a reçu le 10 mars à Hanoï Mme Marisa Largo, sous-secrétaire du Département américain du Commerce (DOC), en mission au Vietnam dans le cadre des activités pour célébrer le 10e anniversaire de l'établissement du partenariat intégral Vietnam - États-Unis (2013 - 2023).

Do Thang Hai a affirmé que les États-Unis étaient le partenaire important de premier plan du Vietnam et souhaitaient promouvoir davantage les relations commerciales et d'investissement entre les deux pays.

Les deux parties ont reconnu les réalisations exceptionnelles en matière de coopération commerciale au cours de la dernière période, notamment le commerce bilatéral de plus de 123 milliards de dollars affiché en 2022, en hausse de 11 % sur un an.

Le vice-ministre vietnamien a également exprimé les préoccupations concernant les restrictions d'accès au marché américain et la fréquence croissante des recours commerciaux contre les exportations vietnamiennes, tout en demandant au DOC de discuter davantage avec les agences américaines compétentes pour une évaluation objective, juste et appropriée des pratiques de la production au Vietnam aujourd'hui.

Do Thang Hai a souligné le potentiel de coopération entre les deux pays dans les domaines de la transformation énergétique, de la transformation numérique et de la coopération dans la construction d'une chaîne d'approvisionnement "propre et efficace" durable".

Do Thang Hai et Marisa Largo ont également discuté de la coopération entre les deux pays dans le cadre de la coopération économique Asie-Pacifique (APEC), du processus de discussion du Cadre économique de l'Océan indien - Pacifique pour la prospérité, de la coopération dans l'énergie, de la transformation numérique…

Les deux parties ont souligné l'importance de promouvoir un commerce libre, ouvert et équitable fondé sur le droit international et une croissance durable et inclusive dans la région, avec le rôle central de l'ASEAN.

Marisa Largo a hautement apprécié la participation du Vietnam au processus de connexion économique régionale au cours des dernières années, précisant que les États-Unis donneraient la priorité à la promotion de cadres de coopération pour édifier un écosystème économique et d'investissement efficace et durable.

Do Thang Hai a affirmé que le Vietnam considérait les Etats-Unis comme l'un des partenaires importants du Vietnam et a souhaité un développement stable des relations économiques et commerciales, et un développement continu du partenariat intégral approfondi et substantiel. - VNA