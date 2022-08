Photo d'illustration: PLO

Hanoï (VNA) - Le Vietnam est une destination d'investissement brillante pour l'industrie de l'alimentation et des boissons (F&B) par rapport à d'autres pays d'Asie du Sud-Est.



L’Association de l'alimentation et des produits alimentaires de Hô Chi Minh-Ville, l'Association vietnamienne de la bière et des alcools et la compagnie Vinexad ont annoncé lundi que la 26e édition de Vietfood & Beverage-Propack se déroulera du 11 au 13 août à Ho Chi Minh-Ville.



Il s'agira de la première exposition en présentiel de l'industrie agroalimentaire et des boissons dans la mégapole du Sud après deux ans d'épidémie de Covid-19. Sont attendues 350 entreprises de 18 pays et territoires, sur 400 stands.



Vietfood & Beverage-Propack sera une opportunité pour les entreprises vietnamiennes de promouvoir la production en coentreprise, d'appliquer les sciences et technologies de pointe ainsi que les expériences de gestion modernes de partenaires étrangers. Pour leur part, les entreprises étrangères établiront une coopération et investiront dans le très prometteur secteur de la production et de transformation d'aliments et de boissons au Vietnam", a souligné Truong Tien Dung, vice-président permanent de l’Association de l'alimentation et des produits alimentaires de Hô Chi Minh-Ville.



Selon l'évaluation de Collier, le Vietnam est une destination d'investissement brillante pour l'industrie de l'alimentation et des boissons (F&B) par rapport à d'autres pays d'Asie du Sud-Est. L'étude de marché de Colliers montre également que de nombreux grands investisseurs envisagent l'industrie F&B car c'est l'un des segments de vente au détail les plus prospères au Vietnam.



Cette année, le nombre d'entreprises participant à l'industrie des machines et équipements, à la technologie de transformation et d'emballage est toujours le même qu'en 2019 (représentant 45% du total), pour la plupart des entreprises nationales et étrangères avec la présence d'un certain nombre de grandes marques de machines de République de Corée et de Taïwan (Chine)./.-CPV/VNA