Hanoï (VNA) - De nombreuses opportunités indirectes proviennent de l'intégration. Tel est le message donné lors du colloque "Distribution-Commerce électronique-Logistique face aux opportunités et défis de l'Accord global et progressif de Partenariat transpacifique (CPTPP)", organisé le 25 novembre à Hanoï par la Chambre du commerce et de l’industrie du Vietnam (VCCI).Le CPTPP, dont le Vietnam est partie, est entré en vigueur le 14 janvier dernier. Selon la VCCI, pour les secteurs de la distribution, du commerce électronique et de la logistique, l'impact direct du CPTPP sur l'ouverture du marché est négligeable par rapport à l'engagement de l'Organisation mondiale du commerce - OMC. Toutefois, l’impact indirect de la mise en œuvre de cet accord sera de créer de nombreuses opportunités de développement pour les entreprises.Mme Nguyen Thi Thu Trang, directrice du Centre pour l’OMC et l’intégration, relevant de la VCCI, a indiqué que le CPTPP avait de nombreux effets généraux pour tous les secteurs, dont distribution, logistique et commerce électronique."L'environnement d'investissement sera plus transparent et plus sûr grâce aux engagements pris par les institutions dans le cadre du CPTPP pour rendre le marché plus attrayant", a déclaré Trang.Le CPTPP comporte différents groupes d’engagements, dont des engagements relatifs aux services liés à la distribution, au commerce électronique et à la logistique qui ont des effets importants sur la production, les échanges et la consommation.Notamment, l’ensemble des engagements du CPTPP aidera ces trois secteurs à se développer. Par exemple, l'engagement d'éliminer les barrières tarifaires et non tarifaires créera les conditions pour augmenter l'offre de biens pour la distribution, le commerce et la demande de services logistiques. Les engagements douaniers faciliteront les échanges, les mesures non fiscales créeront des opportunités de réduction des coûts des entreprises. -CPV/VNA